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Sorteo del miércoles 26 de agosto

Quini 6: estos son los números favorecidos

Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatia.Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatia.
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Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3403 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

Tradicional (Vacante)

23 - 11 - 16 - 26 - 05 - 09

La Segunda (Vacante)

39 - 14 - 10 - 25 - 30 - 37

Revancha (Vacante)

10 - 08 - 22 - 36 - 30 - 37

Siempre Sale (1 GANADOR)

20 - 28 - 24 - 23 - 39 - 35

Extra

05 08 09 10 11 14 16 22 23 25 26 30 36 37 39

El próximo sorteo será el domingo 30 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe con un pozo vacante de $9.700.000. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Extracto Quini 6 Sorteo 3403Extracto Quini 6 Sorteo 3403
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