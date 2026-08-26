Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3403 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Sorteo del miércoles 26 de agosto
Quini 6: estos son los números favorecidos
Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatia.
Tradicional (Vacante)
23 - 11 - 16 - 26 - 05 - 09
La Segunda (Vacante)
39 - 14 - 10 - 25 - 30 - 37
Revancha (Vacante)
10 - 08 - 22 - 36 - 30 - 37
Siempre Sale (1 GANADOR)
20 - 28 - 24 - 23 - 39 - 35
Extra
05 08 09 10 11 14 16 22 23 25 26 30 36 37 39
El próximo sorteo será el domingo 30 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe con un pozo vacante de $9.700.000. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
Extracto Quini 6 Sorteo 3403
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