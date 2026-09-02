Este domingo por la noche se desarrolló el concurso N°3405 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Sorteo del miércoles 2 de septiembre
Quini 6: estos son los números favorecidos
Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatia.
Tradicional (Vacante)
00 - 45 - 10 - 26 - 05 - 22
La Segunda (Vacante)
16 - 22 - 03 - 02 - 44 - 24
Revancha (Vacante)
14 - 34 - 07 - 02 - 38 - 25
Siempre Sale (30 ganadores)
38 - 31 - 10 - 05 - 02 - 08
Cada uno se llevará más de $12 millones.
Extra (853 ganadores)
00 02 03 05 07 10 14 16 22 24 25 26 34 38 44 45
Cada uno se llevará más de $230 mil.
El próximo sorteo será el domingo 6 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
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