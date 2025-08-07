Quini 6: de cuánto es el pozo millonario para este domingo 10 de agosto

En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche hubo ganadores con seis aciertos y el próximo sorteo -edición “Aniversario”- tiene un pozo estimado de $8.500 millones.
Lotería de Santa Fe prepara un sorteo especial edición Aniversario. Cómo apostar, a qué hora se juega y dónde ver en vivo los resultados, que también se pueden consultar en El Litoral.
TRADICIONAL - PRIMER SORTEO
00 - 18 - 26 - 29 - 32 - 42
LA SEGUNDA
07 - 22 - 25 - 27 - 38 - 45
REVANCHA
16 - 24 - 33 - 34 - 40 - 44
SIEMPRE SALE
04 - 11 - 27 - 32 - 41 – 45
En el Siempre Sale fueron solo 86 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $211.900.000.
Tradicional Primer Sorteo: $1.045.000.000
La Segunda: $1.350.000.000
Revancha: $2.000.000.000
Siempre Sale: $4.000.000.000
Extra: $105.000.000
El sorteo aniversario será domingo 10 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.
El Quini 6 se lanzó en 1988 y desde entonces se convirtió en una de las apuestas más populares del país. Es un juego poceado, es decir, que el monto del premio depende de la recaudación total de apuestas. Cada jugador debe elegir seis números entre el 00 y el 45, y el premio mayor se lo lleva quien acierte la combinación completa.
El ticket se puede adquirir en cualquier agencia oficial de loterías del país. El apostador también puede participar en distintas modalidades:
Tradicional
Revancha
Siempre Sale
Para jugar a la Revancha y al Siempre Sale es obligatorio participar también del sorteo Tradicional. El valor de cada modalidad está sujeto a actualización por parte del organizador.
Aunque el pozo de este miércoles 6 de agosto es uno de los más grandes del año, el récord histórico del Quini 6 se registró en julio de 2021, cuando un apostador de Villa María, Córdoba, se llevó $362.830.402. Los números ganadores de aquel sorteo fueron: 05, 19, 11, 41, 16 y 25.
Los resultados del sorteo se pueden ver en vivo a través de las señales de televisión mencionadas, y también en El Litoral, donde se publican los números ganadores de cada jugada.
