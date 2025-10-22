81° Asamblea Sociedad Interamericana de Prensa

El programa redacciones5G de Telecom Argentina recibe la ditinción "gran amigo de la prensa" otorgada por la SIP

Buenos Aires, 17 de octubre de 2025. En el marco de la 81° Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el programa Redacciones5G de Telecom Argentina, recibió la distinción Gran Amigo de la Prensa.