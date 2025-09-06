Innovar en los medios: nueva jornada de tecnología y periodismo de Redacciones 5G

Este miércoles la ciudad de Córdoba albergó una nueva jornada de Innovación, tecnología y periodismo (ITP) de la mano de Redacciones 5G, el programa creado por Telecom.
Este miércoles la ciudad de Córdoba albergó una nueva jornada de Innovación, tecnología y periodismo (ITP) de la mano de Redacciones 5G, el programa creado por Telecom.
El evento, en el marco de los 10 años de Redacciones 5G, contó con la presencia de más de 100 invitados de todo el país, con medios de comunicación y periodistas como asistentes, entre los que se encontró El Litoral.
El catedrático español Miguel Carvajal Prieto, fue el encargado de realizar la ponencia central. En su presentación, “Innovar en los medios”, profundizó acerca de la innovación en la cultura de los medios, la transformación de los líderes y la evolución de los perfiles frente a los nuevos paradigmas tecnológicos.
Entre los conceptos principales expuestos por Carvajal, se destacó la necesidad de sostener al humano como el medio para la comunicación: “El periodista debe llevar del punto A al B. De la luz a la oscuridad. De la verdad a la mentira. No dejemos que lo haga una máquina”.
“Ante cualquier cambio en la tecnología, la cultura es el puente para la adaptación. Una cultura innovadora es cuestión de mentalidad, porque esta va a ser la que permita que ese equipo de trabajo pueda asimilarla, adaptarla y usarla con una gran proactividad. La verdadera innovación está en la mentalidad. no es el qué, es el para quién, es pensar en nuestros públicos”, expresó el disertante en un pasaje.
“Se necesitan líderes que sean capaces de generar esa filosofía dentro de los medios, servir a las audiencias y reconectar con el propósito y con la misión. Debemos proponer una misión periodística inspiradora”, explicó Carvajal.
Luego de su ponencia, Carvajal, profesor de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Alicante, conformó un panel de discusión junto a tres referentes de la comunicación cordobesa. Estuvieron presentes Marcos Calligaris, director de Contenidos de Cadena 3; Lisandro Guzmán, editor general Multiplataforma de La Voz del Interior; Marcela Farre, directora de Carreras de Comunicación de la Universidad Blas Pascal. El moderador fue Iñigo Biain, director y fundador de InfoNegocios, mientras que Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Telecom Argentina, también habló en la previa de la disertación.
Se trata de un programa de Telecom que acompaña la evolución de la labor periodística con información, tendencias y herramientas sobre el futuro de los medios, de la mano de la tecnología.
Su propósito oficial es acompañar a los medios en su evolución y sostenibilidad, difundiendo el potencial que las nuevas tecnologías aportan al ejercicio del periodismo y a la gestión de los nuevos medios. Mientras que el objetivo es dar a conocer las oportunidades que la internet móvil y las nuevas plataformas digitales ofrecen al mundo de la producción, difusión y el consumo de las noticias.
La propuesta de las ITP nació en 2017, en la Ciudad de Bs.As., con la participación del periodista norteamericano, Andrew Phelps, director de Producto de The New York Times.
