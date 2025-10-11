Renata Gilli Faudin, liderazgo femenino y visión innovadora al frente de Gilcomat

En el marco de la serie "Mujeres Empresarias" de los Premios El Brigadier edición N° 50, Gilcomat se posiciona como un bastión de la tradición santafesina que mira al futuro. Al frente de sus 70 años de trayectoria en la ciudad de Santa Fe se encuentra Renata Gilli Faudin, arquitecta de profesión y actual directora de la empresa.
La arq. Gilli Faudin asumió la dirección hace unos años, luego de haber crecido y trabajado junto a su padre, asumiendo ahora el desafío de combinar el legado familiar con la innovación y la gestión moderna.
La empresaria santafesina creció entre materiales de construcción y diseño. Hoy, desde su rol de liderazgo, siente una "responsabilidad importante" con los empleados, la comunidad y los clientes, asumiendo un rol amplio que la impulsa a llevar a la empresa hacia la actualización constante.
Arquitectura, administración y visión integral
La directora de Gilcomat subraya que su formación como arquitecta ha sido fundamental para afrontar el desafío empresarial. "La arquitectura es integral, abarca muchos rubros", explica Gilli Faudin, quien aplica ese enfoque a la administración del negocio. De hecho, señala que el arquitecto termina siendo un gran administrador.
La profesión no sólo la acompaña en la elección de productos, donde busca un equilibrio entre las tendencias modernas y lo clásico, sino también en la gestión de equipos. En este sentido, Gilcomat está inmersa en un proceso de profesionalización de todas las áreas, desde el depósito hasta la administración.
La arquitecta asumió la dirección luego de haber crecido y trabajado junto a su padre. Flavio Raina
"Se trata de dar herramientas para que cada uno pueda crecer, no solo en lo laboral sino también a nivel personal. Y eso también hace que se pongan la camiseta", afirma Gilli Faudin, destacando que su liderazgo busca mayor participación y escucha activa del personal.
La sensibilidad artística como factor diferencial
Más allá de la dirección empresarial, la arquitecta lleva consigo una profunda pasión por el arte y la decoración. Gilli Faudin ha participado en exposiciones y casas de decoración, y se define como coleccionista, con un particular gusto por el arte abstracto.
Renata junto a su padre, Luis Vicente Gilli Faudin.
Esta sensibilidad artística es un diferencial que, según reconoce, le ha facilitado la inserción en un rubro que históricamente fue más tradicionalista."Aplico mi profesión en todo: desde la elección de productos hasta la innovación", comenta. Si bien no siempre lo más innovador es lo más vendido, es crucial ofrecerlo para que el cliente tenga un panorama completo.
A mediano plazo, uno de sus objetivos personales es recuperar esa veta artística. "Tengo un hermoso legado de obras que me regaló el artista Roberto Favaretto Forner y quiero hacer algo para que la gente pueda verlas", confiesa, con la idea de crear un espacio de arte que combine su pasión con la empresa.
Premios Brigadier 2023: Gilcomat combina legado familiar, vanguardia y la gestión moderna.
El Brigadier y la reciprocidad con la comunidad
Gilcomat es una empresa históricamente reconocida, no solo con el Premio El Brigadier tradicional, sino también con el Brigadier de Oro. Para Renata Gilli Faudin, este galardón es la prueba de la conexión genuina con la comunidad santafesina.
"Para mí es representativo de cómo el público te ve, identifica y reconoce", señala la directora. El desafío es mantener ese nivel de excelencia: "Que el cliente vuelva no solo por el precio, sino por la atención".
"Las mujeres tienen todo el poder para hacer lo que desean", dicen Gilli Faudín.
La mujer en el liderazgo: "No hay que quedarse atrás"
Consultada sobre el rol de la mujer al frente de las empresas en el contexto actual, Gilli Faudin es contundente: "Las mujeres tienen todo el poder para hacer lo que desean. Pueden hacerlo perfectamente, están preparadas igual que un hombre".
La arquitecta enfatiza que la formación académica y profesional brinda las mismas herramientas a ambos géneros. Su reflexión es un llamado a la acción para otras mujeres: "No hay que quedarse atrás. La maternidad, por ejemplo, puede ser una etapa, pero no impide hacer otras cosas. Lo bueno es que la mujer puede hacer todo junto y hay que animarse".
Con objetivos claros de crecimiento, consolidación del servicio al cliente y la mejora en el área multimedia, Renata Gilli Faudin se siente "contenta de haber llegado hasta acá" y lista para avanzar hacia los próximos desafíos que mantengan a Gilcomat como líder en su rubro.
