"Come lo que quieras, paga lo que puedas": la iniciativa que crece desde un restaurante de Ciudad de México

El restaurante Masala y Maíz, uno de los más reconocidos de la Ciudad de México y distinguido con una estrella Michelin, busca expandir una práctica solidaria que ya empieza a sumar adeptos dentro y fuera del país.
La propuesta nació de la mano de Norma Listman y Saqib Keval, chefs y dueños del local, quienes conciben su trabajo más como un servicio comunitario que como un negocio enfocado en los premios. De hecho, cuando recibieron la noticia de la distinción Michelin, se encontraban en Nueva York celebrando a un colega en lugar de asistir a la gala.
El concepto es sencillo: varias veces al año, Masala y Maíz abre sus puertas sin reservas ni precios fijos. Los comensales hacen fila y reciben un menú que incluye algunos de los platos insignia de la casa, elaborados con la misma calidad y porciones que en un día habitual.
Al finalizar, cada persona deposita en un sobre el dinero que considere justo o que tenga disponible. La única condición es especificar cuánto de ese aporte será destinado directamente al personal.
El objetivo es claro: permitir que cualquier habitante de la ciudad, sin importar su situación económica, pueda disfrutar de una experiencia gastronómica de alto nivel. Algunos clientes han aportado obras de arte en lugar de dinero, mientras que otros han llegado a pagar hasta tres veces el valor estimado de la comida.
En una capital atravesada por la desigualdad y el avance de la gentrificación, Listman sostiene que la propuesta busca achicar las brechas sociales. “Queremos que la gastronomía sea accesible para todos, al menos por un día”, afirma.
La estrella Michelin, si bien no era el objetivo principal, se transformó en una plataforma para difundir la iniciativa.
Este 27 de agosto, por primera vez, más de 20 restaurantes de la Ciudad de México se sumaron al “Día de Come lo que Quieras, Paga lo que Puedas”, replicando el modelo de Masala y Maíz. Entre los participantes se encuentran pequeñas panaderías como Valle Luna, en la Colonia Juárez, y otros locales de renombre como Expendio de Maíz, también con estrella Michelin.
“Es una forma de retribuir a la comunidad y enviar un mensaje de solidaridad”, expresó Ximena Igartúa, de Loup Bar, otro de los establecimientos adheridos.
La propuesta no se limita a México. Según Keval, han recibido interés desde países como Chile, Colombia y Perú. La aspiración es que la idea se convierta en un movimiento global de gastronomía accesible, al igual que experiencias similares que ya existen en Singapur (Annalakshmi) y en Nueva York (Rethink Cafe).
“Los restaurantes suelen trabajar con márgenes muy ajustados y poca posibilidad de innovar, pero esto demuestra que sí se puede soñar”, resume Keval.
