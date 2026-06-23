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Maximiliano Pullaro
Colón
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Para jóvenes de entre 14 y 18 años

“Siembra”: un retiro para adolescentes que propone encontrarse con Dios desde una mirada cercana y actual

Durante las tres jornadas, los participantes podrán compartir experiencias con chicos de distintos barrios, escuelas y realidades, en un clima de reflexión, amistad y crecimiento personal.

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﻿Del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto se realizará en Santa Fe una nueva edición de “Siembra”, el retiro organizado por la Catedral Metropolitana destinado a jóvenes de entre 14 y 18 años que cursan la escuela secundaria.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro con Dios desde una modalidad dinámica, participativa y pensada especialmente para adolescentes. Durante las tres jornadas, los participantes podrán compartir experiencias con chicos de distintos barrios, escuelas y realidades, en un clima de reflexión, amistad y crecimiento personal.

“Siembra”: un retiro para adolescentes que propone encontrarse con Dios desde una mirada cercana y actual﻿Del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto se realizará en Santa Fe una nueva edición de “Siembra”

Los organizadores adelantaron que se abordarán temas vinculados a las inquietudes y desafíos actuales que atraviesan los jóvenes, mediante actividades originales, testimonios y momentos de intercambio diseñados para resultar atractivos y cercanos.

El retiro se desarrollará en la Escuela Padre Monti, ubicada en Avenida Juan José Paso 3150 de la ciudad de Santa Fe.

“Siembra”: un retiro para adolescentes que propone encontrarse con Dios desde una mirada cercana y actualEl retiro organizado por la Catedral Metropolitana destinado a jóvenes de entre 14 y 18 años que cursan la escuela secundaria

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram @aca.catedral o al teléfono 342 4217348, correspondiente a Candela Mancuso.

Bajo el lema “No dejar tierra sin sembrar”, la iniciativa invita a los adolescentes a vivir una experiencia de fe, encuentro y comunidad durante el receso invernal.

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