El reino fungi y las 67 especies encontradas en el Islote Curupí
En un trabajo en conjunto entre un equipo de investigadores de la UNL y la Asociación Ambientalista A Ñangarecó Nderejhé se llegó a un importante avance en el mundo fungi del Litoral argentino. Se trata de un primer aporte para seguir conociendo sobre esta temática en la región.
El equipo estuvo compuesto por investigadoras de UNL e integrantes de la Asociación Ambientalista A Ñangarecó Nderejhé. Credito: Gentileza equipo de investigación
Las instituciones públicas, en este caso universitaria, y sus investigadores lo hicieron de nuevo. Hace algunas semanas una de las noticias más renombradas en la zona litoraleña tuvo que ver con una investigación sobre macrohongos en el islote Curupí, ubicado frente a la costanera de la capital provincial, solo separado de la ciudad por el río Paraná. Su rica diversidad, producto de un trabajo conjunto entre organizaciones ambientalistas e instituciones estatales, permitió la realización del trabajo académico realizado por profesiones y estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y trabajadores de la asociación A Ñangarecó Nderejhé, que tiene el comodato del lugar y se encarga de su ecogestión.
En dos años de trabajo de un proyecto iniciado en el marco de una beca de iniciación a la investigación (Cientibeca) de la UNL se descubrieron más de 67 especies. El equipo de trabajo se centró en la identificación y conservación utilizando tecnología avanzada en la materia. Desde el grupo, en diálogo con Mirador Entre Ríos, señalaron que “no se puede proteger ni conservar lo que no se conoce”. Algunos de los macrohongos encontrados tienen usos potenciales, sobre todo médicos, como el Leucocoprinus cretaceus, Daldinia concéntrica y Schizophyllum commune.
En total fueron 67 las especies de macrohongos descubiertas en el Islote Curupí.
La presente investigación se dará a conocer públicamente el próximo 1° de noviembre, en la Sala Mayo de Paraná, en el marco de un taller interactivo y una muestra fotográfica titulada “Diversidad fúngica del Litoral: Un acercamiento a los macrohongos en la región del Paraná, Argentina”, organizados por el proyecto “Ciencia en Territorio: La FHUC junto a vos”. Se presentarán emprendedores y especialistas, además del equipo de investigación e integrantes de la asociación A Ñangarecó Nderejhé.
Proyecto
La investigación conllevó un arduo trabajo que comenzó en el campo, a través de la búsqueda de las distintas especies y su posterior análisis y redacción del informe. Se trata de un primer aporte al conocimiento en la caracterización fúngica de la región. El equipo de trabajo está integrado por Wanda Polla, doctora en Ciencias Biológicas, profesora de Biología e integrante del Laboratorio de Ecotoxicología, especialidad diversidad de microorganismos acuáticos y hongos; Gabriela Rodríguez, profesora de Biología y ayudante de Cátedra de Biología Animal/Histología Animal e Introducción a la Biología/Introducción a la Biodiversidad, y Claudia Malinowski, estudiante avanzada en Licenciatura en Biodiversidad y cientibecaria en la FHUC – UNL.
Del trabajo de campo también participó Elías Sigura, guardaparques del islote, quien dialogó con este medio. “Comencé subiendo algunas imágenes de los hongos que encontraba y eso llegó a Claudia, que se interesó en la temática. Ahí comenzamos el vínculo y acompañé en el proceso de muestreo”. Asimismo, Segura sostuvo: “Escogimos un lugar de la isla en donde descubrimos que había mucha presencia de hongos. El trabajo constaba en levantar algunas muestras, secarlas y después analizarlas en el laboratorio”.
Allí, rodeados de la inmensidad del Paraná, un pequeño grupo de investigadores recorría las pasarelas dispuestas en el islote. Entre las sombras de los sauces, ceibos y mburucuyás, se presentaban algunas iguanas, garzas y tortugas del agua, especies autóctonas del lugar. Pero el interés de este grupo era otro: el reino fungi y toda la riqueza que allí existe.
En diálogo con Mirador Entre Ríos, Claudia Malinowski explicó que “los macrohongos registrados son característicos de la región. Al ser descomponedores de materia orgánica están íntimamente ligados al tipo de vegetación nativa y a las condiciones del suelo”. Además, las especies allí encontradas tienen una fuerte influencia del río Paraná: “Su interacción fluvial genera constantemente humedad y la influencia del sustrato disponible en el área (madera, hojarasca, etc.)”, explicó Malinowski. El objetivo de la investigación, según la estudiante e integrante del equipo científico, es “contribuir al mapeo de los macrohongos de la zona”. Esto indica que el estudio “se enfoca en catalogar y entender la diversidad presente de los macrohongos, pero no sugiere ningún hallazgo inusual en particular”, manifestó.
