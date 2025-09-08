Entre Ríos

El reino fungi y las 67 especies encontradas en el Islote Curupí

En un trabajo en conjunto entre un equipo de investigadores de la UNL y la Asociación Ambientalista A Ñangarecó Nderejhé se llegó a un importante avance en el mundo fungi del Litoral argentino. Se trata de un primer aporte para seguir conociendo sobre esta temática en la región.