Los rugbiers accidentados evolucionan bien y uno ya recibió el alta

El Hospital Cullen difundió este lunes un informe actualizado sobre el estado de salud de los jóvenes rugbiers que sobrevivieron al trágico accidente ocurrido el sábado en la Ruta Nacional 19, siniestro en el que perdió la vida un jugador del Santa Fe Rugby Club. El director del nosocomio, Dr. Bruno Moroni, precisó que los tres pacientes ingresados presentaban politraumatismos,aunque ninguno de ellos revestía gravedad extrema.
"Uno de los jóvenes llegó con una herida cortante en la región frontal, que requirió sutura por parte de un cirujano plástico. Luego de permanecer en observación, se mantuvo clínicamente estable y ya recibió el alta médica para controles ambulatorios", explicó Moroni.
En tanto, otro de los rugbiers presentaba una lesión en el párpado superior derecho, también intervenida con sutura, y una fractura en una de las apófisis transversas a nivel dorsal.
"Actualmente se encuentra en sala general, hemodinámicamente estable, con buena tolerancia al dolor. Hoy se le está practicando una resonancia magnética para descartar daños en tejidos blandos", añadió el profesional.
El estado en que quedó la camioneta habla a las claras de la magnitud del impacto.
El tercer paciente accidentado también sufrió una pequeña fractura en una apófisis transversa (esta vez en la zona lumbar). "Su cuadro es similar, se encuentra estable y bajo estudios de diagnóstico por imágenes", informó el director del Cullen.
Moroni subrayó que las lesiones halladas "son de baja magnitud y se espera que puedan resolverse con tratamiento ambulatorio". Asimismo, remarcó que el uso de los cinturones de seguridad fue determinante para que el desenlace no fuera aún más dramático.
Finalmente, el médico se refirió al impacto de este tipo de episodios en pacientes tan jóvenes: "El hospital Cullen está directamente vinculado a la atención de traumas de tránsito. Es frecuente recibir adolescentes y jóvenes. Cuando uno ve las imágenes de cómo quedó la camioneta, piensa que podría haber sido mucho peor. Afortunadamente, las medidas de seguridad jugaron a favor".
