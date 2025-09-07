Muerte súbita frente a la terminal de ómnibus de Santa Fe

La paz de la tarde del domingo se quebró en la esquina de Belgrano al 3100, a pocos metros de la terminal de ómnibus Manuel Belgrano. Eran las 15.47 cuando un hombre, pedaleando su bicicleta, se desplomó sobre el asfalto.
La paz de la tarde del domingo se quebró en la esquina de Belgrano al 3100, a pocos metros de la terminal de ómnibus Manuel Belgrano. Eran las 15.47 cuando un hombre, pedaleando su bicicleta, se desplomó sobre el asfalto.
La escena –tan súbita como silenciosa– obligó a detener la mirada de transeúntes y pasajeros que llegaban o partían de la estación.
El ciclista, según los primeros informes, pertenecía a una empresa de seguridad privada. Su cuerpo quedó tendido junto a la bicicleta, mientras un hilo de sangre se deslizaba en el pavimento.
El alerta radial llegó de inmediato a las fuerzas policiales, y el servicio de emergencias del 107 arribó con el móvil sanitario encabezado por la médica de turno. Nada pudo hacerse: a las 16.08 se constató oficialmente el deceso.
El fiscal en turno, el doctor Andrés Marchi, ordenó preservar la escena y la intervención de los equipos periciales de la PDI. No se trataba de un homicidio ni de un accidente de tránsito: todo indicaba una muerte súbita, presuntamente natural. Pero en el universo policial, aun las muertes naturales exigen ser desmenuzadas con bisturí procesal.
Tal como indica el protocolo policial, los superiores de turno fueron notificados. Mientras tanto, la bicicleta quedó apoyada contra un cordón de la vereda, convertida en una suerte de testigo mudo de un final inesperado.
Porque la muerte –sobre todo cuando irrumpe en plena calle– se convierte en un espectáculo incómodo, una mueca brutal del azar. Frente a la terminal, entre colectivos que parten y arriban, un hombre que circulaba en dos ruedas se convirtió de repente en protagonista involuntario de una crónica policial.
