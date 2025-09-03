Rosario: hallaron a evadido de la comisaría 21ª viajando en un taxi

El último de los cuatro evadidos de la seccional 21ª, ubicada en la zona sur de Rosario, fue detenido en la noche del martes mientras iba como pasajero en un taxi.
Fue arrestado en la noche del martes en una esquina de la zona sur. Los otros tres presos que se habían escapado en la noche del lunes 1 ya fueron recapturados.
El último de los cuatro evadidos de la seccional 21ª, ubicada en la zona sur de Rosario, fue detenido en la noche del martes mientras iba como pasajero en un taxi.
Fuentes policiales indicaron que Ignacio Elías Ruiz, de 22 años, fue capturado durante un operativo realizado por personal del Comando Radioeléctrico en inmediaciones de bulevar Oroño y avenida Uriburu.
El procedimiento se realizó luego del ingreso de un llamado a la central 911 indicando que el pasajero de un taxi podría ser el joven buscado por la evasión. Los policías pidieron que se identificara y presentara sus documentos y al chequear sus datos, confirmaron que se trataba del último de los evadidos de la 21ª que faltaba detener.
Los cuatro presos que lograron evadirse de la comisaría 21ª poco después de las 23 del lunes 1 de septiembre fueron identificados como Leandro Matías Acuña; Javier Batalla; Ignacio Elías Ruiz y Francisco Benjamín Torrent.
Poco después del escape, personal de la Policía Federal logró recapturar a Acuña a metros de la comisaría; mientras que agentes de la seccional 21ª arrestaron a Batalla en inmediaciones de Santiago y Arijón (a menos de 100 metros de la dependencia policial).
El tercero de los recapturados fue Torrent, quien fue apresado poco antes del mediodía del martes en cercanías de avenida 27 de Febrero y Colombres, a pocas cuadras del Complejo Penitenciario ubicado en el extremo oeste de la ciudad.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.