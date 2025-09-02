#HOY:

Rosario: se fugaron 4 presos de una comisaría de zona sur

Dos fueron recapturados a los pocos minutos. La seccional es punto de ingreso de detenidos que luego pasan a estar a cargo del Servicio Penitenciario.

Comisaría 21 de Rosario. Crédito: Google Street View
 10:50
Por: 

Cuatro detenidos de la comisaría 21 ubicada en la zona sur de Rosario, se escaparon en la noche del lunes 1 de septiembre durante un confuso episodio que está bajo investigación. Dos de los reclusos fueron recapturados.

El hecho se produjo poco después de las 23.30 en la seccional ubicada en Arijón al 2300, al parecer cuando uno de los detenidos pidió que le dieran agua caliente.

Comisaría 21 de Rosario. Crédito: Gentileza Versión RosarioComisaría 21 de Rosario. Crédito: Gentileza Versión Rosario

Cuando se abrió la puerta del penal, varios detenidos se abalanzaron sobre el policía que llevaba el agua y en instantes lograron llegar al patio interno; al menos 4 lograron escapar por los techos.

A los pocos minutos, dos lograron ser recapturados, mientras sigue la búsqueda de los dos restantes.

Rosario

