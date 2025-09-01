#HOY:

Rosario: acribillaron a tiros a una mujer en la zona noroeste

La víctima, de 36 años, recibió impactos en brazos, piernas, abdomen y pelvis; por lo que quedó internada en el hospital de emergencias.

La mujer quedó internada en el área de cuidados intensivos
 12:40
Por: 

Una mujer de 36 años fue atacada a tiros durante los primeros minutos de este lunes 1 de septiembre en la zona noroeste de Rosario, y debió ser atendida en el hospital de emergencias, donde quedó internada.

Ambos sucesos están siendo investigados por personal policial.El hecho ocurrió poco después de la 1AM en inmediaciones Nicaragua y Tupac Amaru.

Qué ocurrió

El hecho ocurrió poco después de la 1AM en inmediaciones Nicaragua y Tupac Amaru, de barrio Villa Fanta, a pocos metros de las avenidas Eva Perón y Circunvalación. Fuentes policiales indicaron que a esa hora ingresó en el policlínico San Martín, ubicado unas 10 cuadras al noroeste, un auto particular con una mujer con múltiples heridas de arma de fuego.

La víctima, identificada como Verónica Vanesa F., de 36 años, fue atendida en la guardia por impactos de bala en brazos y piernas, abdomen y pelvis. Luego de ser estabilizada, fue llevada en ambulancia hasta el hospital de emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde fue operada en horas de la madrugada.

La mujer quedó internada en el área de cuidados intensivos, en estado delicado y con pronóstico reservado.

Imagen ilustrativa. Ambos sucesos están siendo investigados por personal policial. Crédito: Manuel FabatíaUn hombre de 34 años también ingreso herido de arma de fuego.

Otro hecho

Voceros policiales señalaron que alrededor de las 2AM ingreso en el Policlínico San Martín un hombre de 34 años, identificado como Nahuel Iván C., con una herida de arma de fuego en una de sus piernas, con orificio de entrada y salida. Según comentó, fue atacado en inmediaciones de Nicaragua y Tupac Amaru, por lo que se investiga si ambos casos ocurrieron en el mismo momento o, en caso negativo, si están relacionados

