Lo apuñalaron en una pierna para robarle dinero

La mañana del domingo se tiñó de violencia en el barrio Villa Oculta, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe. Cerca de las 9 hs un joven identificado como Agustín, de 22 años, fue interceptado por un delincuente encapuchado en la intersección de Centenera y Juan Díaz de Solís.
Mirá tambiénDetienen a dos salteños con armas y 5 millones de pesos sin justificar
El malviviente lo amenazó con un arma blanca, le robó 4.000 pesos y antes de escapar lo atacó con un puntazo en el muslo derecho.
Minutos después, un móvil del Comando Radioeléctrico llegó al lugar y su personal trasladó al herido hasta el hospital José María Cullen. Allí fue asistido por médico de guardia, quien le practicó sutura en la herida y le administró antibióticos. Finalmente, se le otorgó el alta médica.
El hecho quedó en manos del fiscal Dr. Marchi, quien ordenó la intervención de peritos en el lugar del ataque. Se realizaron trabajos periciales, aunque sus resultados se desconocen. Tampoco se hallaron cámaras de seguridad en la zona.
El delincuente, cuya identidad se desconoce, se dio a la fuga y es buscado por la policía.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.