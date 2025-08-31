Sereno de una obra fue herido tras sufrir un intento de robo

Durante la madrugada del domingo, cerca de las 03.45, un violento episodio ocurrió en inmediaciones de 4 de Enero y Mariano Comas, pleno microcentro de la ciudad de Santa Fe.
Un vigilador de 25 años fue atacado en la madrugada del domingo en 4 de Enero y Mariano Comas. Terminó hospitalizado con una herida en la cabeza.
En el lugar, un vigilador de seguridad privada que custodiaba una obra en construcción fue sorprendido por un desconocido, quien lo golpeó en la cabeza con claras intenciones de robo.
La víctima es un joven de 25 años, empleado de una empresa de seguridad privada.
Tras el ataque, el joven fue auxiliado y trasladado por una unidad sanitaria del Sies 107 hacia un centro de salud. Allí fue examinado por el médico de guardia, quien constató una herida cortante en el cuero cabelludo que requirió sutura.
Según relató la propia víctima, el atacante actuó solo y tras golpearlo escapó del lugar sin concretar el robo. A pesar de un rápido despliegue policial, el delincuente logró darse a la fuga y por el momento no fue detenido.
La investigación quedó en manos de la seccional con jurisdicción en la zona, bajo la carátula de "Agresión en tentativa de robo".
