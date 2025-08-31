#HOY:

Detienen a dos salteños con armas y 5 millones de pesos sin justificar

El operativo estuvo a cargo de la Guardia Provincial en un control en el peaje de la autopista.

El momento en que los agentes proceden con el chequeo.
 17:50
Por: 

En la mañana del sábado, numerarios de la Unidad Operativa Regional 3 dependiente de la Guardia Provincial procedieron al secuestro de alrededor de más de 5 millones de pesos de dudosa procedencia, un revólver calibre 22 largo con municiones, un cuchillo y una camioneta, como resultado de una intervención concretada en el peaje de la Autopista Rosario-Santa fe, a la altura del Km 141 en jurisdicción de Sauce Viejo, en el carril que va hacia el Norte, donde aprehendieron a dos sujetos oriundos de la provincia de Salta.

El dinero hallado fue secuestrado por los uniformados.El dinero hallado fue secuestrado por los uniformados.

Momentos antes, mientras cumplimentaban un operativo de control vehicular y de personas en el lugar, los uniformados advirtieron el paso del rodado en cuestión y solicitaron a su conductor que detuviese su marcha para poder efectuar las tareas preventivas y de seguridad, acorde a lo dispuesto por la Superioridad y en cumplimiento con directivas de la Jefatura de Policía provincial.

Los involucrados llevaban también un arma de fuego y una cuchillaLos involucrados llevaban también un arma de fuego y una cuchilla

En efecto, al entrevistar a quien conducía notaron que respondería con notorio nerviosismo al solicitarle las documentaciones pertinentes del rodado y personal, además de identificar a sus tripulantes. Simultáneamente, al verificar lo que trasladaban, advirtieron que en el interior de la camioneta llevaban un arma de fuego sin acreditar tenencia ni portación, además de un arma blanca y una cuantiosa suma de dinero de la que no supieron justificar sus orígenes ni motivos de sus posesiones.

Ante tales circunstancias, los actuantes trasladaron preventivamente a las personas mencionadas y el procedimiento hasta sede policial donde labraron el acta procesal competente, previo dar conocimiento de las novedades a la Unidad Fiscal en turno.

