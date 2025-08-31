Condenaron a 10 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su hija menor de edad

Un hombre de 56 años fue condenado a 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad en Laguna Paiva (departamento La Capital). Así lo ordenó el juez Luis Octavio Silva, en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
La fiscal Luciana Escobar Cello estuvo a cargo de la investigación, mientras que la fiscal Jorgelina Moser Ferro representó al MPA en el debate. "Valoramos que el juez haya resulto condenar al acusado", destacó Moser Ferro y agregó: "Aguardaremos los fundamentos del magistrado para analizar los motivos por los cuales dispuso el monto de pena, y luego evaluaremos los pasos a seguir".
Los ilícitos fueron cometidos entre 2021 y 2023
Los abusos
La fiscal recordó que "los ilícitos fueron cometidos entre 2021 y 2023, cuando la víctima transitaba su escolaridad primaria". Al respecto, afirmó que "en reiteradas oportunidades, el condenado agredió sexualmente a su hija en la casa de él", y aclaró que "si bien la niña no convivía, sí tenía contacto diario e iba prácticamente todos los días".
Moser Ferro aseguró que "para lograr su cometido, el condenado aprovechaba los momentos en los que quedaba al exclusivo cuidado de la víctima" y remarcó que "también le decía a su hija que si contaba lo ocurrido le haría daño o mataría a su madre".
"La corta edad de la niña, la diferencia de edad de ella con el condenado, el vínculo entre ambos, la guarda y las amenazas son elementos perfectamente idóneos para adelantar e intervenir en el desarrollo libre y progresivo de la sexualidad de la víctima", argumentó la fiscal.
La funcionaria del MPA detalló que "un hermano de la niña le contó a la madre de ambos lo que ocurría en la casa del padre, y entonces la víctima pudo develar sus padecimientos".
"Inmediatamente después, la madre realizó la denuncia y se iniciaron las diligencias investigativas correspondientes", finalizó Moser Ferro.
El padre de la víctima fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual
Calificación penal
El padre de la víctima fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado (por la guarda y su comisión contra una menor de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente) y promoción a la corrupción de menores agravado (por el vínculo, la convivencia y la guarda).
Identidad
Las iniciales del condenado son EDO. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de su hija, quien tiene el mismo apellido que él.
