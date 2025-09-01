Joven en estado crítico tras derrapar con su moto en Santo Tomé

La mañana del domingo comenzó de manera trágica en la ciudad de Santo Tomé. Minutos después de las 7, un llamado al 911 alertó sobre un fuerte accidente de tránsito en inmediaciones de calle Roque Sáenz Peña al 3400.
La mañana del domingo comenzó de manera trágica en la ciudad de Santo Tomé. Minutos después de las 7, un llamado al 911 alertó sobre un fuerte accidente de tránsito en inmediaciones de calle Roque Sáenz Peña al 3400.
Allí, un motociclista había perdido el control de su vehículo y terminó tendido en la cinta asfáltica, inconsciente. De inmediato, móviles policiales y una ambulancia del 107 acudieron al lugar, constatando que el joven presentaba lesiones de suma gravedad.
Según se supo, el herido fue identificado más tarde como M. C., de 23 años, domiciliado en la misma ciudad de Santo Tomé.
En un primer momento hubo confusión respecto a su identidad, ya que la moto en la que circulaba estaba a nombre de otra persona, de 41 años, quien figuraba como titular del rodado.
Tras la rápida intervención médica, el motociclista fue trasladado en "código rojo" hacia el hospital Cullen, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, quedando internado en estado crítico.
En tanto, personal de la Subcomisaría 15ª se constituyó en el domicilio que figuraba en la tarjeta verde del vehículo para notificar a familiares y esclarecer la situación. Fue en ese procedimiento que se confirmó la verdadera identidad del lesionado.
Mientras tanto, el estado del joven sigue siendo de extrema gravedad y su pronóstico es reservado.
