Habilitaron la nueva base del Comando Radioeléctrico para Pueblo Esther y Alvear
“Llevamos adelante un plan destinado a fortalecer la proactividad policial, para que la gente vea los patrulleros en la calle y cuidándolos”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
A través de un sistema de monitoreo y coordinación se brindará una mayor asistencia a la región.
El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, inauguró este miércoles la base del Comando Radioeléctrico de Pueblo Esther y Alvear, ubicado en el punto estratégico del cruce de Ruta 16 y Ruta 21. A través de una infraestructura moderna y tecnología de última generación, se busca mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia y optimizar la coordinación de operaciones en toda la región.
El acto contó con la presencia del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; los intendentes de Pueblo Esther y Alvear, Martín Gherardi y Carlos Pighin, respectivamente; el senador por Rosario, Ciro Seisas; el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira; el jefe de la Policía de la provincia, Luis Maldonado; y el interventor de la Unidad Regional II, Claudio Romano; entre otras autoridades y vecinos.
Cococcioni señaló que “el gobernador Maximiliano Pullaro nos empuja atrás de un objetivo, y es que la Policía esté en la calle y no atrás de un escritorio. Y también cuidando y dando bienestar a nuestro personal policial, y trabajando en conjunto con las comunidades y los gobiernos locales”.
En ese sentido, remarcó que en la nueva base están las tres cosas juntas: “Un edificio para tener a la Policía en la calle y administrar el despliegue del patrullaje; un lugar digno, cómodo y adecuado para nuestro personal con todas las prestaciones que necesita”. Y por último indicó que “demuestra un trabajo en conjunto con los gobiernos locales, que son los que siempre están viendo que se puede mejorar para el cuidado de los vecinos”.
Policía proactiva
El ministro de Justicia y Seguridad también explicó que “en las ciudades de Santa Fe y Rosario vamos hacia un Programa de Estaciones Policiales para salir del esquema de comisarías y de policías detrás del escritorio”. Y que en todos los pueblos y ciudades “llevamos un plan para fortalecer, fundamentalmente aquellos lugares dedicados a la proactividad policial, que la gente vea los patrulleros en la calle y cuidándolos”.
Decisión política
Por su parte el intendente Martín Gherardi expresó que “esto fue un trabajo conjunto que gestionamos para que este Comando Radioeléctrico se transforme en el regional para Pueblo Esther y Alvear”. Luego destacó que “es un paso hacia adelante en este camino que hemos decidido emprender y que gracias a Dios y a una decisión política de la Provincia de Santa Fe, le ha dado a la seguridad y a la Policía el lugar que realmente se merece”.
“Es trascendental la función que cumple este espacio. La comisaría de Alvear está en nuestro casco histórico. Y si no fuera por este Comando Radioeléctrico sería muy difícil llegar para cumplir con los vecinos. En el diálogo permanente con los referentes en seguridad, resolvemos rápidamente y de manera ejecutiva. Era necesario reubicar esta base, en un lugar estratégico y zona de obras en la Ruta 21 por decisión de nuestro gobernador Pullaro”, enfatizó a su turno Pighin.
El sistema de monitoreo y coordinación que se implementará desde esta base está diseñado para brindar una atención inmediata y más precisa en momentos de alta tensión. Con cámaras de seguridad, sistemas de comunicación de alta calidad y un diseño eficiente para operaciones, la nueva base permite a los oficiales estar mejor preparados ante cualquier eventualidad.
