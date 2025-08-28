Preocupación

Minutos antes del abrazo solidario la directora de la Escuela N° 848 de Reconquista denunció un nuevo robo

Pareció una broma de mal gusto, los padres juntos a sus hijos rodeando al establecimiento escolar y los efectivos de investigaciones iniciando sus tareas para descifrar un nuevo hecho delictivo, el tercero en menos de una semana.