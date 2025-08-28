Minutos antes del abrazo solidario la directora de la Escuela N° 848 de Reconquista denunció un nuevo robo
Pareció una broma de mal gusto, los padres juntos a sus hijos rodeando al establecimiento escolar y los efectivos de investigaciones iniciando sus tareas para descifrar un nuevo hecho delictivo, el tercero en menos de una semana.
Mientras los padres abrazan la manzana de la escuela la policía investigaba un nuevo robo. Foto: Fabián Ramírez
Desde la 7:30 horas de este jueves 28 de agosto de 2025 la comunidad educativa de la Escuela N° 848 “Domingo Faustino Sarmiento” del barrio Chapero de Reconquista estuvo muy movilizada, por la llegada de los chicos juntos a su padres para realizar un reclamo pasivo por la inseguridad que sufre esa institución y paralelamente para dar aviso a la Policía de Investigaciones por un nuevo hecho de inseguridad.
“Nos rompen muebles y puertas, por más que arreglemos las puertas a uno le duele la vulnerabilidad de la escuela y duele llegar y encontrarte con eso, que los maestros se encuentren con los armarios rotos”, dijo con voz entrecortada la directora de la escuela reconquístense.
“¿Qué nos está pasando como sociedad?”, se preguntó Liliana Spontón directora de la institución, de la misma manera que cuestionó el ensañamiento que está sufriendo la escuela que conduce. “Duele mucho la vulnerabilidad, no podemos estar poniendo rejas a las puertas”, recriminó.
“¿Qué mensaje le estamos transmitiendo a nuestros alumnos si ponemos rejas a todas las puertas?”, volvió a interpelar. Contó que es la tercera vez que ingresan a la escuela en una semana, “ahora simplemente rompieron, no se llevaron nada, no había nada de valor, intentaron entrar al barrio, pero ayer a última hora de la tarde”, relató. Dijo que a pesar de tanta movilización hoy las clases se dictarán de manera normal.
Añadió que la policía está haciendo las investigaciones correspondientes, “sabemos que están trabajando en esto, están haciendo lo suyo”, mencionó. Antes de finalizar habló de la comunidad educativa, dijo que hay mucho apoyo por parte de los padres, “siempre nos están acompañando en los actos, es una comunidad que apoya a la escuela”, concluyó.
La mirada de los padres
Antes de comenzar con la tarea diaria se congregaron en el patio de la escuela, docentes, alumnos y padres para izar la bandera y posteriormente expresarse sobre los hechos que vienen ocurriendo, “que este abrazo sea como un gran te queremos a nuestra escuela”, dijo una docente antes de darle paso a los padres para que dijeran lo suyo, “esta fue una movilización que surge de los padres ante la preocupación que tenemos por todos estos hechos tan seguidos que se vienen dando, hoy nos anoticiamos con otro robo”, manifestó un padre que pasó al frente. Habló de la necesidad de tomar la posta y acompañar a los chicos, “queremos despertar a aquellos que están dormidos, no echamos culpas solo queremos respuestas”, fustigó.
Antes de concluir recordó que la marcha fue en silencio para acompañar a los chicos y a la institución, “no hay mejor ejemplo que ver los guardapolvos blancos que para nosotros significan paz, queremos eso que nuestros hijos vengan tranquilos, se eduquen y que todos los días puedan tener clases normalmente”, finalizó.
