Esperanza: Municipio y Provincia acuerdan la continuidad de las obras en el Centro de Educación Física Nº 17

Luego de gestiones realizadas por el intendente, Rodrigo Müller, ante el Ministerio de Educación Provincial, la Municipalidad de Esperanza y el Gobierno de la provincia de Santa Fe acordaron la continuidad de las obras en el Centro de Educación Física N° 17, un proyecto iniciado bajo la gobernación de Miguel Lifschitz.
La construcción del gimnasio del CEF Nº 17 se inició en 2019 con recursos provenientes del Fondo de Asistencia para Necesidades Inmediatas (FANI) del Ministerio de Educación de la provincia, obtenidos oportunamente a través de la gestión del entonces vicegobernador Carlos Fascendini.
Con esos primeros aportes, se avanzó en la construcción de un salón de usos múltiples y en la obra de techado, fundamental para garantizar las clases de educación física y actividades deportivas aún en día de lluvia.
Años de paralización
Luego de años de paralización de los trabajos, Rodrigo Müller, junto a la delegada de la Región III de Educación, Delia Colussi, tomó la iniciativa de tramitar ante el ministro de Educación, José Goity, la ejecución de la etapa final de las obras.
A tal efecto, semanas atrás visitaron el CEF Nº 17 funcionarios, arquitectos y personal del Ministerio de Educación, para iniciar los planos y mensuras para proyectar el tramo final de las obras, que comprenderá el cerramiento de la infraestructura existente y la construcción de vestuarios.
Al campo deportivo, aledaño a la Escuela Nº 314 “José de San Martín”, concurren aproximadamente 3.000 alumnos provenientes de dicha institución y de otros seis establecimientos educativos de la ciudad: Escuela Nº 6401 “Jorge Newbery”, Escuela N° 1368 “Maestro Donnet”, Escuela N° 315 “Aarón Castellanos”, Escuela N° 1075 “Centenario de la Colonización”, Escuela N° 316 “Guillermo Lehmann” y Escuela N° 6403 “Capitán de Fragata Carlos Gadda”.
El intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, junto a la secretaria de Obras e Infraestructura Pública, Micaela Nagel, brindó este martes una conferencia de prensa donde informó sobre el avance de la obra de cloacas en barrio Este y anunció que ASSA otorgó factibilidad para realizar 700 nuevas conexiones en los barrios Norte y Sur.
Durante la conferencia, que se realizó en la intersección de la avenida Rafaela y 3 de Febrero, el intendente mencionó que “vinimos a ver el avance de esta obra, que permitirá 128 nuevas conexiones en la ciudad”, y luego destacó “el trabajo del personal municipal que ejecuta la obra”.
Posteriormente, Müller anunció que “ASSA nos otorgó la factibilidad para realizar 700 nuevas conexiones en dos sectores de la ciudad: al sur de la cancha de Mitre y al norte de la cancha de Juventud”.
“Quiero agradecer especialmente al jefe del distrito Esperanza de ASSA, Oscar Ramassotti, quien realizó gestiones para que nos permitan esta factibilidad”, agregó el intendente.
Del mismo modo, explicó que “calculamos que las obras en los dos sectores demandarán unos dos años de trabajo, lo que implica que estamos realizando obras durante lo que queda de nuestra gestión”.
Por último, Rodrigo Müller expresó que “continuamos trabajando sin parar para llevar obra pública a todos los barrios y mejorar la calidad de vida de todos los esperancinos”.
A su turno, Nagel indicó que “luego de dos meses de trabajo, la obra en barrio Este lleva un avance del 25% y estimamos que para fin de año estará culminada”.
A su vez, recordó que “los vecinos no pueden conectarse al desagüe hasta que esté finalizada la obra”.
En relación con la nueva factibilidad de ASSA para los barrios Sur y Norte, explicó que “a partir de ahora tenemos 120 días para presentar los proyectos de obra. Luego de su aprobación, informaremos a los vecinos y comenzarán todos los pasos necesarios para llevar adelante la obra”.
Finalmente, remarcó que “esta factibilidad es posible gracias a las obras que realizó ASSA en su planta, que ahora permite una mayor capacidad de tratamiento”.
