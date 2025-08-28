En septiembre, Nuevo Torino celebra sus 150 años con un completo programa de actividades
Uno de los momentos más significativos será la jornada del 10 de septiembre, donde se llevará a cabo el Acto de Conmemoración de los 150 años de la fundación de Nuevo Torino y la presentación de una placa conmemorativa en la localidad. Se complementarán con eventos religiosos, como la Misa en honor a la Natividad de la Santísima Virgen María que se realizará el 7 de septiembre.
La comunidad celebrará un siglo y medio de historia con un extenso programa de actividades que incluye actos oficiales, eventos deportivos, shows culturales y musicales para toda la familia.
La localidad de Nuevo Torino se prepara para un mes de festejos en el marco de su 150º aniversario. Del 1 al 16 de septiembre, la comunidad celebrará un siglo y medio de historia con un extenso programa de actividades que incluye actos oficiales, eventos deportivos, shows culturales y musicales para toda la familia.
Los festejos comenzarán el domingo 1° de septiembre con un Embanderamiento del Pueblo y Comercios Locales. El deporte tendrá su lugar los días 2 y 4 de septiembre con el Torneo Cuadrangular de Fútbol Senior Reserva, organizado por el Club Deportivo Juventud Moderna.
Uno de los momentos más significativos será la jornada del 10 de septiembre, donde se llevará a cabo el Acto de Conmemoración de los 150 años de la fundación de Nuevo Torino y la presentación de una placa conmemorativa en la localidad. Los actos protocolares se complementarán con eventos religiosos, como la Misa en honor a la Natividad de la Santísima Virgen María que se realizará el 7 de septiembre.
La comunidad celebrará un siglo y medio de historia con un extenso programa de actividades que incluye actos oficiales, eventos deportivos, shows culturales y musicales para toda la familia.
La cultura y el entretenimiento serán protagonistas con una serie de shows y presentaciones artísticas. El 13 y 16 de septiembre, el Club Creativo Recreativo Juventud Moderna será el escenario de diversas propuestas, incluyendo la presentación de la obra “Días de Humboldt”, el grupo de danzas “Morú”, y la murga “Los Murgueritos”. Además, habrá un encuentro de moteros y ciclistas el 12 de septiembre y la Octava Feria del Libro en la escuela primaria el 16 de septiembre.
Todas las actividades, diseñadas para el disfrute de la comunidad, invitan a vecinos y visitantes a participar en la celebración de un hito histórico para la localidad de Nuevo Torino.
Fiesta Provincial del Pollo
La celebración del 15 de septiembre, promete una noche llena de actividades, donde los asistentes podrán disfrutar de una cena con pollo asado, música en vivo y la tradicional elección de la Reina Provincial del Pollo, un certamen que convoca a representantes de la región y a reinas consagradas de diversas fiestas provinciales y nacionales.
El evento culminará con la tradicional Fiesta Provincial del Pollo el 15 de septiembre, a cargo del Club Creativo Recreativo Juventud Moderna.Foto: Gentileza Natalia Prietrobon
Además de ser un evento festivo, la fiesta destaca las propiedades nutricionales del pollo, un alimento rico en proteínas de alta calidad, vitaminas del complejo B, zinc y otros minerales esenciales, como se menciona en uno de los materiales publicitarios. El evento cuenta con el auspicio de “Carnave”, una marca que promueve la alimentación saludable para toda la familia.
Con una organización que lleva más de dos décadas, la Fiesta Provincial del Pollo de Nuevo Torino se presenta como una oportunidad para disfrutar de un encuentro comunitario, de la buena mesa y de la música, consolidándose como una de las celebraciones más esperadas de la región.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.