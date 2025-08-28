Departamento Las Colonias

En septiembre, Nuevo Torino celebra sus 150 años con un completo programa de actividades

Uno de los momentos más significativos será la jornada del 10 de septiembre, donde se llevará a cabo el Acto de Conmemoración de los 150 años de la fundación de Nuevo Torino y la presentación de una placa conmemorativa en la localidad. Se complementarán con eventos religiosos, como la Misa en honor a la Natividad de la Santísima Virgen María que se realizará el 7 de septiembre.