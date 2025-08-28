San Jerónimo Norte

Un solo caso en el mundo: la odisea de Emir por un diagnóstico y una cura

Los padres de Emir, un niño de tres años con una variante única de leucodistrofia, luchan para financiar un tratamiento con células madre en Tailandia. Tras dos años de búsqueda consiguieron el diagnóstico pero no un pronóstico. Sus padres organizan eventos para reunir los 55.000 dólares necesarios para cubrir los costos de la terapia.