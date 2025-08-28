Extraño hallazgo de autopartes debajo de un puente, a la vera de la autopista

Un insólito hallazgo se produjo en las últimas horas en inmediaciones de la autopista AP-01, cuando personal policial descubrió varios bloques de motor de automóviles abandonados entre los pastizales.
Se trata de cuatro bloques de motores de automóviles, los que estaban ocultos entre las malezas.
El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Subcomisaría 15ta, quienes trabajaban en conjunto con efectivos del cuadrante ST6 en el marco de patrullajes de prevención de ilícitos.
Mientras recorrían la zona conocida como R5, debajo del viaducto, los uniformados detectaron la presencia de cuatro bloques de motor. Ante semejante hallazgo, se procedió a verificar la numeración grabada en las piezas metálicas.
Tras la consulta correspondiente con la Central de Comunicaciones 911, se estableció que uno de los motores no presentaba ningún tipo de impedimento legal.
Sin embargo, otro de ellos arrojó un dato clave: pertenecía a un Renault Sandero Stepway color gris, que había sido denunciado como robado en la ciudad de Buenos Aires el pasado 22 de agosto.
De acuerdo a la denuncia, el vehículo había sido sustraído en la vía pública, en la zona de Achega al 3000, dentro de la jurisdicción de la Fiscalía de Saavedra y Núñez, a cargo del Dr. Campagnoli.
En consecuencia, se dispuso el secuestro inmediato de los elementos y su remisión a sede policial. Ahora los investigadores intentan establecer el origen de las demás piezas y si forman parte de un circuito delictivo vinculado al desguace ilegal de automóviles.
