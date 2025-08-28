Exigen que suspendan las clases en el ex Nacional 1 de Venado Tuerto

Este miércoles se cumplieron tres días consecutivos de llamados con amenazas de diferente tenor a la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 446 “Juan Bautista Alberdi” (ex Nacional 1) de Venado Tuerto. En total, se contabilizan cuatro comunicaciones telefónicas con mensajes intimidatorios.
En este contexto, desde la seccional General López de Amsafe emitieron un comunicado solicitando que se suspenda el dictado de clases hasta tanto se resuelva la situación mencionada.
La organización sindical subraya la necesidad de garantizar la tranquilidad y seguridad de la comunidad educativa, instando al Ministerio de Educación a tomar medidas concretas.
La persistencia y el aumento de la seriedad de estas amenazas hacen imperativa una respuesta inmediata para salvaguardar el bienestar de todos los involucrados.
Reunión con padres
“Necesitamos respuestas concretas de lo que se está viviendo y el plan de seguridad que se puso en marcha en el Colegio”, comentó el padre de un alumno tras la reunión con las autoridades ministeriales, tanto de Educación como de Seguridad, asegurando que “nos tranquilizaron y eso era lo que necesitábamos”.
Uno de los puntos acordados es que se brindará información oficial sobre los diferentes pasos que se vayan dando en este tema y las novedades que surjan, para que los padres puedan compartirlo y que los datos que se reciban sean de primera mano.
Otro de los pedidos que se hizo está vinculado con las faltas de los alumnos, ya que a diario hay una treintena de jóvenes que no están asistiendo. “Lo que nos dijeron es que, al ser un caso excepcional, la falta va a ser justificada. Entendieron nuestra posición como padres que necesitamos la tranquilidad para poder mandar a nuestros hijos a la escuela y que está establecido dentro de las normativas”, enfatizó.
