Amenaza de bomba en el Colegio Nacional de Venado Tuerto: evacuaron a todos los alumnos

Sobre el mediodía de este lunes, se activó el protocolo de evacuación en la Escuela de Enseñanza Media Nº 446 “Juan Bautista Alberdi” (ex Nacional 1) luego de recibir una amenaza de bomba. El llamado ingresó directamente a la institución educativa ubicada en Alem y Juan Bautista Alberdi, lo que derivó en un rápido accionar de los directivos para vaciar completamente el edificio.
Inmediatamente, se dio aviso a las fuerzas de seguridad que se encuentran trabajando en el lugar, acompañados de Bomberos Voluntarios y personal de Tránsito Municipal. Mientras tanto, se espera la presencia de especialistas en explosivos para hacer la revisión del edificio.
Cabe señalar que no es la primera vez que una escuela venadense recibe una amenaza de estas características y que, afortunadamente, en todos los antecedentes los resultados fueron negativos, tratándose solo de advertencias falsas.
A su vez, es importante mencionar que el colegio Nacional también tiene una historia de trabajo en evacuación, donde en varias oportunidades se hicieron simulacros, e incluso hace ya varias décadas se desarrolló un trabajo audiovisual que mostraba justamente la labor de personal de rescate frente a un incendio.
