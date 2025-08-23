#HOY:

Tras denuncia de vecinos

Rescatan 12 caballos desnutridos en Venado Tuerto

El operativo, encabezado por la fuerza Los Pumas, derivó en la detención de un hombre acusado de maltrato animal y usurpación.

 21:26
El jueves 21 de agosto, personal de la Sección 8 de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” de Venado Tuerto intervino en un procedimiento en la zona suburbana de la ciudad, tras denuncias de vecinos por el estado de abandono y maltrato de animales equinos. El operativo fue coordinado con SENASA, la Dirección de Asuntos Rurales del Municipio, la Dirección de Inspección General y el Juzgado de Faltas local.

La denuncia

Las actuaciones se iniciaron luego de reiteradas quejas de vecinos y una denuncia por usurpación en un predio rural. En el lugar, los agentes constataron la presencia de una tropilla compuesta por doce animales: un caballo, tres padrillos, cuatro yeguas, tres potrancas y una mula. Todos presentaban signos visibles de desnutrición y en algunos casos un cuadro sanitario crítico.

Los agentes llegando al operativo.Los agentes llegando al operativo.

Intervención de SENASA y el Municipio

Personal de SENASA realizó el censo, la categorización y la toma de muestras biológicas para determinar el estado sanitario de los animales. La situación llevó a disponer el secuestro preventivo del ganado, aunque por cuestiones sanitarias no pudieron ser trasladados del lugar, siendo dejados bajo custodia judicial.

Uno de los caballos en estado de desnutrición extrema.Uno de los caballos en estado de desnutrición extrema.

El juez de Faltas Municipal N.º 2, Dr. Stefano Quaglia, ordenó al responsable del predio que regularice de forma urgente la alimentación y el cuidado de los animales.

El detenido

Maximiliano C., de 32 años, fue imputado por infracción a la Ley 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad a los Animales, y también por usurpación. Fue trasladado a la Comisaría 2.ª de la Unidad Regional VIII, donde se le iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes. Luego de cumplir con los trámites de rigor, recuperó la libertad, aunque la causa judicial sigue su curso.

