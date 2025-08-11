Pedro Ortiz y Hontoria fue condenado a 15 años de prisión

Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto: para el tribunal la ausencia de "educación sexual integral" favoreció los abusos

El religioso se desempeñaba como Director del nivel primario. Los jueces consideran que de “la ignorancia de las niñas también se valió el agresor para asegurar su impunidad”.