Bajo los efectos del alcohol, le quemó la casa a su expareja en San Justo

Un violento episodio de violencia de género terminó este domingo con el incendio de una vivienda y la detención de su presunto iniciador, en el barrio La Cava de la ciudad de San Justo.
La víctima denunció al hombre que fue detenido por personal policial de la Unidad Regional XVI. Los Bomberos Voluntarios sofocaron las llamas. Interviene la Agencia de Investigación sobre Violencia de Género.
Según informó la Oficina de Relaciones Policiales de la Unidad Regional XVI el foco ígneo se produjo en horas de la noche del domingo, en una precaria vivienda sobre calle Independencia, a la altura del barrio La Cava.
Efectivos de la Comisaría 2da. acudieron al lugar tras un llamado al 911 y al llegar se encontraron con una dotación de Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar las llamas.
Como consecuencia, personal del Comando Radioeléctrico de la URXVI que también se constituyó en el lugar, aprehendió a un sujeto, que fue trasladado a sede policial como presunto autor del hecho.
La damnificada, manifestó que momentos antes había mantenido una discusión con su ex pareja, quien se hallaba en estado de ebriedad y la habría amenazado con prender fuego su casa.
El sujeto se retiró del lugar y regresó posteriormente, momento en el cual la víctima observó el inmueble en llamas.
Se dio intervención al Gabinete Criminalístico para las diligencias pertinentes. Consultado el Fiscal en turno, dispuso elevar las actuaciones a la Agencia de Investigación sobre Violencia de Género y Sexual Familiar (AIVGSF) San Justo por razones de competencia.
En tanto, el fiscal en turno llevará al sospechosos a audiencia de atribución imputativa, donde el agresor contará con la debida asistencia técnica.
