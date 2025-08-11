#HOY:

Un preso se tragó una bombilla y terminó en el hospital en Rosario

El interno, alojado en el Pabellón de Aislamiento, sufrió fuertes dolores abdominales y debió ser trasladado a un centro de salud.

La impactante imagen de la placa radiográfica del interno de la cárcel.
 15:24
 / 
Por: 

La noche del domingo en el Centro Penitenciario de Rosario tuvo un episodio tan extraño como preocupante. Cerca de las 23, un interno alojado en el Pabellón de Aislamiento Provisional comenzó a quejarse de fuertes dolores estomacales y pidió atención médica urgente.

El preso, identificado como R.O.F., alojado en la celda N° 06, fue asistido de inmediato por personal penitenciario. Según trascendió, el hombre había ingerido una bombilla metálica, lo que le provocó un severo malestar abdominal.

Atención y traslado

El jefe de vigilancia de turno dispuso el traslado del recluso hasta el servicio médico de la unidad. Allí, los profesionales lo revisaron y determinaron que debía ser derivado a un hospital para una mejor atención y estudios más exhaustivos.

El procedimiento se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, con cobertura de agentes de Seguridad Externa. Tras la evaluación inicial, se programó su derivación al nosocomio para la mañana siguiente.

Regreso a su celda

Tras recibir la atención de urgencia, el interno fue reintegrado a su lugar de alojamiento, donde permanece bajo observación.

La situación fue informada a las autoridades de turno y al jefe de día, mientras se aguarda el parte médico definitivo que confirme su evolución.

Si bien el caso sorprende por lo inusual del objeto ingerido, en el Servicio Penitenciario provincial no son desconocidos los episodios donde internos se provocan lesiones o ponen en riesgo su salud.

Se impide el traslado de un preso por cambios de género posteriores.Tras recibir la atención de urgencia, el preso fue reintegrado a su lugar de alojamiento, donde permanece bajo observación.

En algunos casos, se trata de intentos de autolesión; en otros, de conductas destinadas a forzar traslados o salidas momentáneas a hospitales.

En los últimos años, en unidades como Coronda y Las Flores se registraron incidentes que incluyeron ingesta de objetos cortantes, clavos, tornillos e incluso partes de radios o ventiladores.

Estos hechos no solo comprometen la salud del recluso, sino que generan operativos médicos y de seguridad de alto costo para el sistema penitenciario.

