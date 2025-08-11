La PDI detuvo a un ladrón tras allanar su vivienda en el barrio Ombusal

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó a cabo ayer un allanamiento en la ciudad de Reconquista, en el marco de una causa por robos reiterados, con intervención del fiscal Nicolás Maglier.
La medida fue autorizada por la jueza Claudia Bressan, y se realizó en un domicilio del barrio Ombusal, donde personal de la PDI logró aprehender a L. J. F., alias “Chon” de 24 años, quien intentó fugarse escalando un tapial perimetral, pero fue rápidamente reducido por los actuantes. Además secuestraron elementos de interés para la investigación.
El detenido fue puesto a disposición de la justicia y alojado en sede de la Unidad Regional IX, por los delitos de robos reiterados y resistencia a la autoridad.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.