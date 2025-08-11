#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Reconquista

La PDI detuvo a un ladrón tras allanar su vivienda en el barrio Ombusal

El detenido fue puesto a disposición de la justicia y alojado en sede de la Unidad Regional IX, por los delitos de robos reiterados y resistencia a la autoridad.

El detenido fue puesto a disposición de la justicia y alojado en sede de la Unidad Regional IX, por los delitos de robos reiterados y resistencia a la autoridad.
 14:39
Por: 

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó a cabo ayer un allanamiento en la ciudad de Reconquista, en el marco de una causa por robos reiterados, con intervención del fiscal Nicolás Maglier.

La medida fue autorizada por la jueza Claudia Bressan, y se realizó en un domicilio del barrio Ombusal, donde personal de la PDI logró aprehender a L. J. F., alias “Chon” de 24 años, quien intentó fugarse escalando un tapial perimetral, pero fue rápidamente reducido por los actuantes. Además secuestraron elementos de interés para la investigación.

El detenido fue puesto a disposición de la justicia y alojado en sede de la Unidad Regional IX, por los delitos de robos reiterados y resistencia a la autoridad.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Reconquista
Ministerio de Seguridad
PDI
Norte 24

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro