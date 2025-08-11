Dos detenidos y un menor identificado tras allanamientos por robo de motos

La mañana del lunes comenzó con un importante movimiento policial en distintos puntos de la zona norte de la ciudad de Santa Fe, que llevaron adelante varios allanamientos en el marco de una causa por robo de motos.
Allanamientos simultáneos en Santa Fe permitieron capturar a sospechosos y secuestrar teléfonos que serán peritados.
Los procedimientos estuvieron a cargo de agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), -Departamento Complejas- en conjunto con dos grupos de la Policía de Acción Táctica (PAT), uno del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y con apoyo de personal de la Unidad Regional XV (Coronda).
El despliegue, coordinado desde la fiscalía, buscó dar un golpe certero contra una banda que estaría detrás de la sustracción y comercialización de motovehículos.
Las requisas, ordenadas por el fiscal Ignacio Lascuraín, se concretaron en: Gorriti y 1° de Mayo; 1° de Mayo al 4300; Pasaje Ingeniero y French y en Pasaje Dorrego al 7800, todos ubicados en el sector norte de la ciudad capital.
En cada uno de los lugares sindicados, se efectuaron tareas previas de inteligencia con seguimientos disimulados y observaciones. Una vez terminadas esas labores los uniformados irrumpieron para buscar a los sospechosos y recolectar pruebas.
El saldo de los operativos se produjo la detención de dos personas mayores de edad, además de la identificación de un menor de edad que quedó a disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente.
En las viviendas allanadas también se secuestraron varios teléfonos celulares, que ahora serán analizados por peritos para establecer vínculos con otros hechos y rastrear posibles contactos de la organización.
Fuentes judiciales señalaron que la causa se encuentra en pleno desarrollo y no se descartan nuevas medidas en los próximos días. La hipótesis principal apunta a que los sospechosos formarían parte de una red dedicada a robar motos para luego reducirlas o vender sus partes.
