En barrio Los Hornos: secuestro de droga, dinero y detenidos

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó adelante el pasado sábado dos allanamientos, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y Ley Provincial N° 14.239 (Microtráfico), a cargo de la fiscal María Laura Urquiza y por orden del juez de Primera Instancia, Sebastián Szeifert.
La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el equipo de microtráfico de la Fiscalía General y se enmarca en los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación en su plan de persecución penal.
Todo el material probatorio que fue secuestrado durante las requisas.
Los procedimientos se realizaron en dos domicilios del barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe, ubicados en las calles Dr. Zavalla - entre Lavaisse y Llerena - y Lavaisse y Dr. Zavalla, donde los efectivos secuestraron 5 teléfonos celulares, 1 tablet, 65 papeles satinados con un total de 37,2 g de cocaína; envoltorios con 6,7 g de marihuana; $250.000 y elementos de fraccionamiento.
Además, en el operativo, y por orden del fiscal interviniente, una mujer identificada como J.P. de 36 años fue detenida y puesta disposición de la justicia por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En tanto, tres hombres y una mujer, llamados A. A., S. O., A. J. y G. E. fueron identificados por el delito de Microtráfico.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.