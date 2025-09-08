#HOY:

En el norte provincial

Múltiples siniestros viales dejaron un fallecido y varios heridos en el norte santafesino

Durante el fin de semana, personal de distintas dependencias de la Unidad Regional IX intervino en varios accidentes de tránsito ocurridos en rutas nacionales y provinciales de la región.

El mismo sábado, a las 13:30 horas, un motociclista perdió la vida en la Ruta Provincial 295 S, a unos 11 km de Villa Ana.
El domingo, cerca de las 19:30 horas, se produjo un accidente múltiple en la Ruta 11, entre calles 23 y 25 de Avellaneda.

Allí chocaron un Chevrolet Corsa, un Peugeot 207 Compact y un Volkswagen Fox.

Como consecuencia, tres menores de 15, 10 y 7 años sufrieron dolencias y fueron trasladados en ambulancia al Hospital Regional de Reconquista.

Arroyo Ceibal

El sábado 6 de septiembre, a las 22:30 horas, la Subcomisaría 7ma. de Arroyo Ceibal intervino en un siniestro en la Ruta 11, a la altura del kilómetro 837. Un Chevrolet Celta, conducido por un vecino mayor de edad, perdió el control y volcó. Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones y solo se registraron daños materiales.

Motociclista fallecido

El mismo sábado, a las 13:30 horas, un motociclista perdió la vida en la Ruta Provincial 295 S, a unos 11 km de Villa Ana.

Se trató de Jorge Insaurralde, de 37 años, quien circulaba en una motocicleta Corven Triax 150 cc y perdió el control, derrapando sobre la calzada.

Personal médico del SAMCo constató el fallecimiento en el lugar. Intervinieron la PDI, el médico policial y el fiscal en turno, quien dispuso la entrega del cuerpo a la familia.

