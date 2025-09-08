38° Expo Rural

San Javier mostró su desarrollo regional

“San Javier es mucho más que 800 plazas de alojamiento, gastronomía y guías de pesca. Estamos trabajando para consolidarnos como destino de turismo de naturaleza, estudiantil y religioso, sin descuidar la producción agrícola y ganadera que nos identifica”, expresó la mandataria.