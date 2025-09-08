San Javier mostró su desarrollo regional

San Javier volvió a vivir una verdadera fiesta del campo y la producción con la realización de la 38° edición de la Expo Rural 2025, organizada por la Sociedad Rural local. Durante los días 6 y 7 de septiembre, miles de visitantes recorrieron el predio que albergó más de un centenar de stands de comercios, empresas y emprendedores de la región y el país. El lunes 8, como cierre, se llevará a cabo el tradicional remate de reproductores.
El acto de apertura contó con un marco institucional de relevancia. Estuvieron presentes la intendente Ana Maribel González, el presidente de la entidad anfitriona Robert Fernández, el senador departamental Oscar Dolzani, la presidenta de la Cámara de Diputados provincial Clara García, el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe Ignacio Mántaras y el director de Turismo de la zona norte, Samuel Sager, entre otros.
Un mensaje de gestión y futuro
La intendente González subrayó el rol del municipio como articulador de políticas públicas orientadas a la producción, el trabajo y el empleo. En su discurso destacó la inminente aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, la continuidad del programa San Javier Emprende, el próximo dictado de cursos para el sector arrocero y los avances en proyectos estratégicos como la costanera, el parque industrial y el fortalecimiento del turismo local.
“San Javier es mucho más que 800 plazas de alojamiento, gastronomía y guías de pesca. Estamos trabajando para consolidarnos como destino de turismo de naturaleza, estudiantil y religioso, sin descuidar la producción agrícola y ganadera que nos identifica”, expresó la mandataria.
Reclamos y compromisos del sector rural
El presidente de la Sociedad Rural, Robert Fernández, remarcó la necesidad de invertir en caminos, electrificación rural, seguridad, estabilidad fiscal y asistencia frente a emergencias climáticas. Asimismo, llamó a los productores a seguir apostando por la innovación y a transmitir a las nuevas generaciones la pasión por el trabajo en el campo.
“Todo este esfuerzo requiere integración y compromiso. Invitamos a las autoridades a trabajar junto al sector privado para mejorar la calidad de vida de nuestros productores y garantizar condiciones que permitan crecer”, afirmó Fernández.
Voces de la política provincial
El senador Oscar Dolzani elogió el empuje de los emprendedores y la potencialidad de los proyectos en marcha, como el parque industrial y el parque fotovoltaico. “Estamos rodeados de futuro y progreso. Depende de nosotros defender este norte santafesino y acompañar el desarrollo que tanta falta hace”, señaló.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, resaltó el protagonismo de las mujeres rurales y destacó la importancia del diálogo entre Estado e instituciones productivas. “San Javier muestra en esta expo lo mejor de su potencial: ciencia, tecnología, tradición, turismo y producción”, afirmó.
El secretario provincial Ignacio Mántaras cerró la serie de discursos subrayando el valor de la Expo Rural como punto de encuentro comunitario y motor de autoestima para la región. Ratificó el compromiso de la provincia con las obras públicas vinculadas a la producción, como caminos rurales, energía e infraestructura logística. “Santa Fe es una potencia productiva y podemos escalar mucho más. El desafío es transformar el Estado para que esté al servicio del desarrollo privado”, expresó.
Una muestra en crecimiento
La Expo Rural de San Javier, que se inició hace casi cuatro décadas, consolida año tras año su perfil como vidriera productiva, comercial y cultural del norte santafesino. Con actividades técnicas, rondas de negocios, charlas de capacitación y un marco multitudinario de público, la edición 2025 ratificó su importancia como espacio de encuentro entre productores, emprendedores, autoridades y la comunidad en general.
Además de la propuesta productiva, durante las dos jornadas se ofreció una programación artística de primer nivel, con la actuación de grupos musicales locales y de distintos puntos del país, que sumaron un atractivo cultural y festivo a la exposición.
El clima de optimismo se palpó en cada rincón del predio: desde los pabellones comerciales y gastronómicos hasta los corrales y exhibiciones de maquinaria. La diversidad de propuestas, la calidad de los expositores, los espectáculos y la masiva concurrencia de público confirman a la Expo Rural de San Javier como un verdadero motor de desarrollo regional.
