San Carlos Sud prepara un tributo a la historia cervecera y al legado de Beck Bernard
El evento, que se enmarca en el aniversario de la colonia, rinde homenaje a su fundador, Beck Bernard, y a la larga tradición cervecera de la localidad. Será el próximo 28 de septiembre en la plaza 27 de septiembre.
El evento reúne las tradiciones de la región. Foto: Gentileza
Con el aroma a malta y lúpulo flotando en el aire, San Carlos Sud se prepara para celebrar su historia y tradición con la quinta edición del Beck Festival Gastronómico y Cervecero. El evento, que se enmarca en el aniversario de la colonia, rinde homenaje a su fundador, Beck Bernard, y a la larga tradición cervecera de la localidad.
Un festival que celebra la historia
La presidenta comunal, Florencia Primo, destacó la importancia del festival como uno de los eventos más emblemáticos de la región. En una entrevista exclusiva para El Litoral, Primo confirmó que el festival se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre en la plaza 27 de septiembre, con entrada libre y gratuita.
"El domingo 28 vamos a estar comenzando con las actividades", explicó la jefa comunal. "Primero, con el acto oficial por el aniversario de la colonia San Carlos para luego dar comienzo al Beck Festival, que tendrá una variada oferta gastronómica de las instituciones locales, distintas propuestas de cerveza artesanal, diversas bandas musicales y espectáculos a lo largo de todo el día".
Además de la música y la gastronomía, el evento contará con la participación de artesanos y emprendedores. La convocatoria para quienes deseen sumarse aún está abierta y pueden comunicarse o acercarse a la comuna para inscribirse.
Nuevas maquinarias para la comunidad
Durante la entrevista, Primo también compartió noticias sobre las recientes adquisiciones de la comuna para mejorar los servicios públicos. "Estamos muy contentos de poder anunciar que hemos adquirido un camión Iveco 0 km 210 HP", afirmó. Este nuevo vehículo, obtenido a través del programa Promudi de la provincia de Santa Fe, será utilizado para montar un tanque de riego de 8000 L, que se compró a principios de este año.
En paralelo, la comuna está tramitando la compra de un compactador de residuos mediante el programa Brigadier, el cual se montará en uno de los camiones ya existentes. "Estamos contentos porque nos permite tener maquinarias, vehículos y herramientas para brindar los servicios de manera eficiente a la comunidad", concluyó la presidenta.
Avance en obras de infraestructura
Finalmente, la presidenta comunal resaltó los avances en las obras de infraestructura de la localidad. Se continúa con la pavimentación de la calle Beck Bernard entre 25 de Mayo y Güemes, una obra de 180 metros que se realiza a través del sistema de contribución por mejora.
"Es una obra sumamente importante, sabemos que implica un esfuerzo tanto para la comuna como para los vecinos, pero que es fundamental para el desarrollo de nuestra localidad", señaló Primo.
Asimismo, la comuna está realizando trabajos de bacheo gracias a un programa provincial de infraestructura vial. Uno de los puntos de intervención más importantes se encuentra en la intersección de calle 9 de Julio y Belgrano.
