Chiarella, intendente de Venado Tuerto, seleccionado entre los alcaldes más innovadores de Latinoamérica

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, utilizó las redes sociales para informar este domingo que viajará a Panamá entre este lunes 8 y el miércoles 10 de septiembre para participar de un encuentro internacional junto a 30 alcaldes de América Latina. A su vez, anunció que durante esos tres días asumirá Santiago Meardi a la intendencia.
“Hola vecinos, quiero compartirles que fui seleccionado entre los 30 alcaldes más innovadores de América Latina para. Es un orgullo representar a nuestra provincia y ser uno de los 4 intendentes del país en este programa de la Red Innovadora Local (RIL) que nos conecta con líderes de toda la región para seguir aprendiendo e incorporar herramientas de innovación e inteligencia artificial a nuestras ciudades”, posteó Chiarella.
La publicación de Chiarella en Instagram.
Agregando que “entre el 8 y el 10 de septiembre estaré en Panamá participando de este encuentro internacional donde compartiremos charlas y experiencias junto a referentes de Meta, Amazon, Minds Colab y Tools for Humanity”.
“Durante esos días solicitaré la licencia correspondiente, ya que el evento es fuera del país. Quedará como intendente interino Santiago Meardi, actual presidente del Concejo Municipal. Además, quiero aclarar que todos los costos del viaje son cubiertos por la organización anfitriona, por lo que no representa ningún gasto para la Municipalidad”, señaló el mandatario.
Leonel Chiarella.
Para cerrar indicando: “Quiero agradecer a RIL por esta hermosa oportunidad. Es un orgullo representar a Venado Tuerto y a toda la provincia en este espacio internacional. Llevo nuestra experiencia a un escenario internacional, con el compromiso de traer nuevas soluciones e ideas que impulsen el desarrollo de nuestra ciudad”.
