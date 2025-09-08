#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Desde Santa Fe

Chiarella, intendente de Venado Tuerto, seleccionado entre los alcaldes más innovadores de Latinoamérica

Viajará a Panamá del 8 al 10 de septiembre para participar de un encuentro internacional.

El intendente Chiarella anunció que se ausentará tres días de la ciudad.
 10:23
 / 
Por: 

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, utilizó las redes sociales para informar este domingo que viajará a Panamá entre este lunes 8 y el miércoles 10 de septiembre para participar de un encuentro internacional junto a 30 alcaldes de América Latina. A su vez, anunció que durante esos tres días asumirá Santiago Meardi a la intendencia.

Mirá también"El inicio del saneamiento del basural es un hecho histórico para Venado Tuerto"

“Hola vecinos, quiero compartirles que fui seleccionado entre los 30 alcaldes más innovadores de América Latina para. Es un orgullo representar a nuestra provincia y ser uno de los 4 intendentes del país en este programa de la Red Innovadora Local (RIL) que nos conecta con líderes de toda la región para seguir aprendiendo e incorporar herramientas de innovación e inteligencia artificial a nuestras ciudades”, posteó Chiarella.

La publicación de Chiarella en Instagram.La publicación de Chiarella en Instagram.

Agregando que “entre el 8 y el 10 de septiembre estaré en Panamá participando de este encuentro internacional donde compartiremos charlas y experiencias junto a referentes de Meta, Amazon, Minds Colab y Tools for Humanity”.

“Durante esos días solicitaré la licencia correspondiente, ya que el evento es fuera del país. Quedará como intendente interino Santiago Meardi, actual presidente del Concejo Municipal. Además, quiero aclarar que todos los costos del viaje son cubiertos por la organización anfitriona, por lo que no representa ningún gasto para la Municipalidad”, señaló el mandatario.

chiarellaLeonel Chiarella.

Para cerrar indicando: “Quiero agradecer a RIL por esta hermosa oportunidad. Es un orgullo representar a Venado Tuerto y a toda la provincia en este espacio internacional. Llevo nuestra experiencia a un escenario internacional, con el compromiso de traer nuevas soluciones e ideas que impulsen el desarrollo de nuestra ciudad”.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Leonel Chiarella
Venado Tuerto
General López

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro