Boletín Oficial

La cédula digital del automotor ahora podrá compartirse desde la app Mi Argentina

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor dispuso cambios en la normativa que regula el uso de la Cédula de Identificación Digital. A partir de ahora, los titulares podrán habilitar a terceros a visualizarla desde la aplicación oficial. La medida también contempla casos de leasing y actualiza responsabilidades legales.