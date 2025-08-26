Se creó una ventanilla única digital para pagar trámites del automotor

El Ministerio de Justicia dispuso la creación de la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), una plataforma digital que concentrará en un solo sistema el pago de aranceles, impuestos, tasas y multas relacionados con la radicación y transferencia de vehículos. La iniciativa apunta a agilizar trámites, reducir burocracia y dar mayor seguridad jurídica a las operaciones.
Hasta ahora, quienes debían realizar una transferencia o radicación de un vehículo tenían que abonar aranceles nacionales en los registros automotores y, además, efectuar pagos separados de impuestos, tasas y multas de tránsito en distintas dependencias provinciales o municipales.
Con la VUPRA, todo ese proceso se concentrará en un mismo sistema digital, abierto, accesible y estandarizado, que permitirá realizar en un solo paso la cancelación de cada concepto. De esta manera, se evitará que los usuarios tengan que moverse por múltiples ventanillas y plataformas, lo que reducía la eficiencia y generaba demoras.
Según la resolución, el nuevo sistema también permitirá verificar de manera inmediata la existencia de posibles deudas relacionadas con impuestos, tasas o infracciones de tránsito, aportando más claridad y transparencia a las operaciones.
El Ministerio de Justicia subrayó que esta innovación no implica una transferencia de facultades tributarias a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), organismo que será la autoridad de aplicación del régimen.
Es decir, cada jurisdicción seguirá siendo responsable de sus tributos, pero el pago podrá gestionarse de forma integrada.
Para que el sistema funcione plenamente, el Gobierno invitó a provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen de la VUPRA. Cada jurisdicción deberá formalizar su incorporación y garantizar la interoperabilidad de sus sistemas locales con la nueva plataforma.
El Ministerio destacó que la medida se enmarca dentro de las políticas de simplificación y digitalización de trámites impulsadas por el Ejecutivo. Entre sus objetivos se incluyen mejorar la calidad de atención al ciudadano, fomentar la eficiencia económica y promover una gestión pública más transparente y accesible.
Otro aspecto clave será la protección de datos personales. La DNRPA deberá garantizar que todas las operaciones realizadas a través de la VUPRA cuenten con trazabilidad electrónica y cumplan con los estándares de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326.
La resolución también dispuso la derogación de normas previas que habilitaban el cobro en efectivo en las sedes registrales, un sistema vigente desde 1986, y ordenó que en un plazo de 45 días se realicen las adecuaciones técnico-registrales necesarias para poner en marcha la nueva plataforma.
