Provincia avanza el cerramiento del Polideportivo en Franck
Se trata de la segunda etapa del proyecto con el que la Provincia completa un espacio cubierto de 1.200 m2 para eventos deportivos y culturales. A través del POU, la inversión provincial supera los $300 millones.
El proyecto comenzó en 2024 y se están completando con trabajos que incluyeron la construcción de las veredas perimetrales, sobre las cuales se instalaron las aberturas que conforman el cerramiento integral de los 1.200 metros cuadrados del SUM.
Restan detalles para que el Gobierno de la Provincia y la Comuna de Franck (departamento Las Colonias) finalicen los trabajos de cerramiento del SUM Polideportivo comunal, un espacio cubierto de 1.200 metros cuadrados para eventos deportivos, culturales y sociales cuya construcción fue financiada con fondos del Programa de Obras Urbanas (POU).
En este marco, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que Pullaro tomó la decisión de sostener y multiplicar la obra pública en cada rincón de Santa Fe.
Las tareas para el cerramiento del SUM del Polideportivo Comunal de Franck, uno de los proyectos más significativos para la vida social, cultural y deportiva de la localidad; demandaron al gobierno provincial una inversión que supera los $300 millones aportados a través del POU.
“El cerramiento de este SUM Polideportivo de Franck es una inversión estratégica porque garantiza un espacio seguro y moderno para el deporte, la cultura y las instituciones de la localidad. Pero también es un símbolo de lo que buscamos con el Programa de Obras Urbanas (POU): obras que mejoran la calidad de vida de la gente, dinamizan la economía local y fortalecen el arraigo en cada comunidad”, valoró el ministro Enrico.
Cabe destacar que este Polideportivo es uno de los principales escenarios de la vida pública local. Allí se realizan eventos deportivos, culturales e institucionales que atraen a vecinos y visitantes de toda la región. El nuevo cerramiento permitirá ampliar esa proyección, posicionando a la localidad con un espacio jerarquizado para encuentros durante todo el año.
Inversión de obras con impacto social, cultural y deportivo en Las Colonias
Por su parte, la diputada provincial Jimena Senn destacó: “Desde la Legislatura acompañamos y gestionamos junto al Gobierno Provincial para que estas inversiones lleguen a cada rincón del departamento Las Colonias. El cerramiento del Polideportivo de Franck no sólo representa una obra de infraestructura sino también una verdadera apuesta al crecimiento social, cultural y deportivo de la comunidad. Nos alegra ver cómo, trabajando en conjunto con la comuna y con el respaldo del POU, se concretan proyectos que fortalecen la vida de nuestros pueblos y generan oportunidades para las familias de la región”.
En el mismo sentido, el presidente comunal de Franck, Damián Franzen, expresó que “este Polideportivo es un sueño compartido por todos los franquinos. Con el acompañamiento del Gobierno Provincial estamos concretando una obra que será clave para el deporte, la cultura y la vida social de nuestra localidad”.
Finalmente, desde la Comuna de Franck resaltaron la magnitud de la iniciativa y contaron que “es el SUM techado más grande de la localidad, que todos los franquinos vamos a poder disfrutar. Cuando lo proyectamos pensamos en un espacio de doble funcionalidad, con escenario hacia el interior y hacia el exterior. Hasta ahora se cerraron tres lados con frente integral, trabajos que realizamos con una empresa local de aberturas de aluminio”.
