Consolidación

Rosario afianza la red que recupera alimentos en tiempos de crisis y trabas legales

En el Día de la Concientización sobre las Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, el Banco de Alimentos de Rosario recuerda que un tercio de la producción mundial termina en la basura. Desde hace 14 años, la organización recupera alimentos que iban a descartarse y los distribuye a más de 300 organizaciones sociales que alimentan a 78 mil personas por mes.