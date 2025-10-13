Demoras en el tránsito por la Ruta 168 en dirección a Santa Fe

Un siniestro entre dos camiones fue registrado este lunes en horas del mediodía sobre la Ruta Nacional 168, generando complicaciones en el tránsito.
Un camión impactó por detrás a otro a la salida del túnel y provocó el corte de media calzada.
Uno de los rodados impactó por detrás al otro en la salida del Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis en dirección a la ciudad de Santa Fe, provocando el corte de media calzada.
Consecuencia de dicho operativo montado por personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la policía, la circulación de los vehículos que provienen de Paraná, Entre Ríos, presenta demoras pasadas las 12 horas.
No hay detalles respecto al estado de salud de los involucrados. Las autoridades solicitan circular con precaución.
