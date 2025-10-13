#HOY:

Demoras en el tránsito por la Ruta 168 en dirección a Santa Fe

Un camión impactó por detrás a otro a la salida del túnel y provocó el corte de media calzada.

El operativo alrededor del accidente. Crédito: El Litoral
 15:45
Por: 

Un siniestro entre dos camiones fue registrado este lunes en horas del mediodía sobre la Ruta Nacional 168, generando complicaciones en el tránsito.

Uno de los rodados impactó por detrás al otro en la salida del Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis en dirección a la ciudad de Santa Fe, provocando el corte de media calzada.

El operativo alrededor del accidente. Crédito: El Litoral

Consecuencia de dicho operativo montado por personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la policía, la circulación de los vehículos que provienen de Paraná, Entre Ríos, presenta demoras pasadas las 12 horas.

El operativo alrededor del accidente. Crédito: El LitoralEl operativo alrededor del accidente. Crédito: El Litoral

No hay detalles respecto al estado de salud de los involucrados. Las autoridades solicitan circular con precaución.

