Promoción nacional

SANCOR SEGUROS presenta su semana de descuentos en coberturas seleccionadas

Desde hoy y hasta el 19 de octubre, por primera vez, se realizará la Semana del Seguro, una iniciativa inédita en el mercado local enmarcada en el Día del Seguro, que busca ofrecer beneficios reales para quienes buscan nuevas coberturas.