Negocios, supermercados y otros rubros cerrados por el día del empleado de comercio

Este lunes 29 de septiembre se celebra en todo el país el día del empleado del comercio, razón por la cual muchos negocios y actividades vinculadas no abrieron sus puertas.
Sólo abrieron sus puertas aquellos que son atendidos por sus dueños. Los bancos atienden con normalidad, lo mismo las estaciones de servicios y la administración pública.
La ciudad de Santa Fe no es la excepción y en las primeras horas de la mañana se notaba la poca actividad en las calles.
Ocurre que supermercados y negocios de varios rubros como indumentaria, electrónica, construcción e inmobiliarias, permanecerán cerrados este lunes 29.
Por ejemplo, Alvear Supermercados informó a través de sus redes sociales que las sucursales de la ciudad de Santa Fe no abren sus puertas; pero sí lo harán en Santo Tomé y Recreo. Caso similar sucede con Bottai Inmobiliaria y empresas como Gilcomat.
A principio de mes, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que la celebración del Día del Empleado de Comercio se trasladó del viernes 26 al lunes 29 de septiembre.
“Si bien los comercios no estarán obligados a cerrar, deberán acordar la modalidad laboral para esa jornada festiva”, indicaron en un comunicado de prensa.
Y aclararon que no se “impedirá la apertura de los comercios, siempre que sean atendidos por sus propietarios o por empleados que voluntariamente acepten trabajar ese día”.
Las entidades bancarias abrieron sus puertas con normalidad en todo el país ya que los empleados están regidos por otro convenio colectivo de trabajo y representados por otra organización gremial. La fecha del empleado bancario es el 6 de noviembre.
