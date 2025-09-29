#HOY:

Cronograma de pago de septiembre para los empleados estatales de Santa Fe

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de septiembre se percibirán a partir del miércoles 1 de octubre, finalizando el cronograma de pagos el martes 7.

El pago comenzará el miércoles 1 de octubre.
El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de septiembre se percibirán a partir del miércoles 1 de octubre, finalizando el pago con las autoridades superiores de los tres poderes el martes 7.

Se detalló desde provincia que los haberes contemplan el aumento acordado en paritaria, completando hasta el momento un 4 % (1,5 % en julio, 1,5 % en agosto y 1 % por septiembre). Además, por el mínimo garantizado, ningún trabajador percibirá un aumento inferior a $ 40.000 en relación al sueldo de junio.

Miércoles 1 de octubre

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.040.000.

* Escalafón Policial y Penitenciario.

Jueves 2 de octubre

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.040.000

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Viernes 3 de octubre

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.040.000.

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas.

Lunes 6 de septiembre (acreditación en cuenta sábado 4 de septiembre)

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.040.000.

Martes 7 de octubre

* Autoridades Superiores del Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

