Volkswagen Tera llegó a Escobar con máxima seguridad y confort

Contenido realizado para Escobar
Ignacio Zilli, gerente de la concesionaria, destacó el equipamiento, las prestaciones y la impronta estética del nuevo modelo, subrayando su posición competitiva en el mercado.
Contenido realizado para Escobar
En la cuidad de Santa Fe, Escobar fue escenario de la llegada del Volkswagen Tera, un modelo que amplía la familia SUVW en el segmento mediano. El gerente de la concesionaria, Ignacio Zilli, lo definió como “una nueva unidad que viene a completar el segmento. Si bien no es una camioneta, tiene ese concepto que hoy se destaca en el habitáculo y en la distancia entre ejes”.
El Tera ofrece cuatro configuraciones. “La versión de entrada incluye un motor 1.6 con caja manual de cinco velocidades. Las tres restantes incorporan un motor 1.0 turbo y caja automática Tiptronic de seis marchas”, explicó Zilli.
El modelo obtuvo la máxima calificación en Latin NCAP. “Desde el inicio cuenta con todos los estamentos de seguridad, seis airbags y logró las cinco estrellas, que es la mayor puntuación que puede tener un auto”, señaló el gerente. Entre las versiones más equipadas, agregó que “incluyen control crucero y control crucero adaptativo, medidas propias de vehículos de alta gama”.
En materia de equipamiento, Zilli destacó que “todas las versiones incluyen las aplicaciones de Volkswagen” y resaltó la posibilidad de sumar “llantas de aleación, paquetes en cuero y detalles en el interior que lo hacen muy destacado”.
El rango de precios se ubica entre 31 y 39 millones de pesos, con alternativas de compra atractivas. “Este mes, por cupo, tenemos financiación en tasa cero, con cuotas fijas en pesos de hasta 12,5 millones. También contamos con plan de ahorro con entrega asegurada desde la segunda cuota”, detalló Zilli.
El Tera está orientado a personas solas, parejas y familias medianas, con fuerte aceptación en el público femenino. “Es un vehículo muy buscado, como en su momento lo fue el UP, porque combina estética renovada y una impronta que atrae”, concluyó Zilli.
Con esta incorporación, Volkswagen refuerza su apuesta en el mercado de los SUVW medianos, integrando seguridad, innovación y diseño en un modelo con opciones de financiación que amplían su alcance.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.