Este domingo por la noche se desarrolló el concurso N°3404 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Sorteo del domingo 30 de agosto
Quini 6: estos son los números favorecidos
Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatia.
Tradicional (Vacante)
07 - 23 - 45 - 14 - 22 - 40
La Segunda (Vacante)
17 - 40 - 38 - 36 - 11 - 05
Revancha (Vacante)
05 - 00 - 10 - 26 - 20 - 28
Siempre Sale (29 ganadores)
13 - 36 - 14 - 06 - 37 - 21
Cada uno de los ganadores se llevará más de $17 millones.
Extra
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
El próximo sorteo será el miércoles 2 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
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