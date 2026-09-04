El creador de contenido santafesino Iván Buhajeruk, popularmente conocido como Spreen, se prepara para liderar una hazaña gastronómica de escala global. Junto al empresario Nicolás Esmede y su marca Giga, el joven de Santo Tomé intentará confeccionar en vivo un alfajor de tres toneladas (3.000 kilos) para adueñarse de forma oficial del libro Guinness World Records.
Spreen busca hacer historia: el streamer santafesino intentará romper un Récord Guinness
El santotomesino encabeza un ambicioso desafío para elaborar la golosina más grande del mundo. La iniciativa demandará una inversión de 50.000 dólares y el trabajo de más de 100 especialistas.
La cifra que busca alcanzar equivale a unas 41.667 unidades de sus alfajores tradicionales. Para lograr el objetivo de superar más de seis veces la marca actual, la producción requirió una inversión estimada en 50.000 dólares, destinados a la logística técnica, preparación y auditoría internacional.
Materia prima proyectada:
- +1.000 kg de dulce de leche
- +1.000 kg de chocolate de cobertura
- +1.000 kg de tapas, harina e insumos reposteros
El récord actual y la exigencia técnica
La marca mundial vigente pertenece a Uruguay. El 12 de diciembre de 2010, la empresa Alfajores de las Sierras de Minas certificó en la ciudad de Minas un alfajor de 464 kilos, registro que se mantiene inamovible desde hace casi 16 años.
Si bien en Argentina se han elaborado piezas de gran porte —como una de 2.000 kilos en Gualeguaychú y otra de 720 kilos en Mar del Plata—, ninguna contó con la fiscalización formal ni los protocolos de la entidad internacional. "Queremos que Argentina no solo sea la cuna del alfajor, sino también el país que inscriba este ícono de nuestra gastronomía en los récords mundiales con un alfajor de 3.000 kilos", remarcó Spreen.
Antecedentes y registros de alfajores gigantes:
- Minas, Uruguay (2010): Peso registrado de 464 kg. Estado: Vigente (Récord Oficial).
- Gualeguaychú, Argentina: Peso registrado de +2.000 kg. Estado: No homologado.
- Mar del Plata, Argentina: Peso registrado de 720 kg. Estado: No homologado.
- Proyecto Giga - Spreen (2026): Peso registrado de 3.000 kg (Proyección). Estado: En proceso de homologación.
Para que la marca sea homologada, la organización exige una balanza industrial calibrada, la presencia de un metrólogo habilitado y un estricto protocolo de trazabilidad de los ingredientes.
Un equipo de más de 100 personas
La elaboración de la masa y el armado estructural no dependerá de mecanismos automatizados convencionales. Un equipo multidisciplinario compuesto por más de 100 personas trabajará de forma directa en el montaje. La plantilla incluye a profesores y estudiantes del Instituto Gastronómico Internacional, así como a técnicos de la organización El Kilómetro del Alfajor Argentino.
El propio streamer santafesino confirmó que formará parte activa del ensamblado junto a las brigadas de repostería. Un juez oficial de Guinness presenciará todo el procedimiento para pesarlo sobre la balanza industrial y anunciar la validez del intento en tiempo real.
Solidaridad: 60.000 porciones sin desperdicio
Una vez concluida la medición técnica, la colosal pieza dulce será cortada para su distribución. Los organizadores estiman obtener unas 60.000 porciones que se entregarán de manera gratuita entre el público asistente.
A su vez, desde la organización indicaron que todo el excedente que no sea consumido durante la jornada será donado a un centro de primera infancia. La iniciativa busca celebrar la gastronomía popular garantizando el aprovechamiento total de los alimentos.
El intento impulsado por el santafesino Spreen combina la relevancia de la cultura digital con la tradición repostera nacional. De lograr la meta de las tres toneladas, el país pasará a ostentar de manera formal el alfajor más grande del planeta ante los organismos oficiales de certificación internacional.