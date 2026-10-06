Una de las hachas más famosas de la historia del cine podría cambiar de dueño. El arma utilizada por Jack Torrance, el personaje interpretado por Jack Nicholson en El resplandor, será subastada en Londres con una estimación de entre 30.000 y 50.000 libras esterlinas (entre $60.000.000 y $100.000.000)
Subastarán el hacha que usó Jack Nicholson en El Resplandor
El arma es uno de los cientos de artículos que se venderán como parte del archivo personal del influyente director fallecido.
En la película dirigida por Stanley Kubrick, Torrance utiliza el hacha para destrozar una puerta cerrada mientras intenta llegar hasta su esposa Wendy, interpretada por Shelley Duvall. El mismo objeto también aparece como el arma con la que asesina a Dick Hallorann, el personaje interpretado por Scatman Crothers.
El hacha forma parte de los cientos de objetos, documentos y piezas que integran la primera subasta dedicada al archivo personal de Kubrick, uno de los directores más influyentes de la historia del cine, fallecido en 1999.
Vestidos, claquetas y objetos de películas inolvidables
Entre los lotes vinculados con El resplandor también aparecen los dos vestidos celestes utilizados por las hermanas gemelas Alexa y Alexie Grady.
Las niñas protagonizan una de las escenas más recordadas de la película cuando se cruzan con Danny Torrance en los pasillos del Hotel Overlook y lo invitan a "venir a jugar con nosotras". La escena quedó instalada como una de las imágenes más perturbadoras del cine de terror.
El famoso triciclo que utiliza Danny no será parte de la subasta. Sí saldrá a la venta, en cambio, una claqueta utilizada durante el rodaje de la película.
También habrá otras tres claquetas pertenecientes a distintas producciones de Kubrick: 2001: Una odisea del espacio, el drama histórico Barry Lyndon, estrenado en 1975, y Ojos bien cerrados (Eyes Wide Shut), la última película del director.
La subasta se realizará en Bonhams, en Londres, el 3 de febrero, luego de una serie de exhibiciones públicas que comenzarán en Nueva York y continuarán en Los Ángeles, París y Londres.
El objeto más caro: el niño estelar de 2001
De todos los lotes, uno de los que genera mayor expectativa es la maqueta del feto cósmico que aparece en la escena final de 2001: Una odisea del espacio.
Conocido como el "objeto de utilería del Niño Estelar", se estima que podría alcanzar un precio de hasta 800.000 libras esterlinas, muy por encima del valor previsto para el hacha de El resplandor.
Claire Tole-Moir, directora de Cultura Popular de Bonhams, destacó el significado de la pieza y la definió como la imagen final y enigmática de una de las películas de ciencia ficción más influyentes de todos los tiempos.
Según explicó, el objeto representa conceptos como la evolución, los nuevos comienzos, la inocencia y la ambigüedad, elementos centrales en la interpretación de la película de Kubrick.
"2001: Una odisea del espacio no es solo una de las mejores películas de Kubrick, sino una obra maestra cinematográfica", sostuvo Tole-Moir, quien consideró especialmente significativo poder ofrecer al público una pieza de la escena final.
El archivo personal de Stanley Kubrick
La subasta también permitirá acceder a documentos vinculados con el proceso creativo del cineasta. Para Bonhams, se trata de una oportunidad poco habitual para que coleccionistas, fanáticos e investigadores puedan adquirir piezas pertenecientes a una colección de enorme valor histórico para el cine.
Entre los materiales se encuentran guiones y documentos que permiten conocer cómo trabajaba Kubrick durante la producción de algunas de sus películas más reconocidas, entre ellas El resplandor, 2001: Una odisea del espacio y Lolita.
Más que una simple colección de objetos de utilería, la subasta pone en circulación parte del archivo de uno de los directores que más transformaron la manera de hacer y entender el cine durante el siglo XX.